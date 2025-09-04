Tállya újra fesztiválvárossá változik: 10 éves a Kerekdomb Fesztivál

Tállya nemcsak Európa mértani közepe, de szeptemberben minden évben 3 napig egy igazi pezsgő, zenétől, kultúrától és persze boros poharak koccintásától zengő őszindító ünnepély, a Kerekdomb Fesztivál helyszíne. Tokaj-Hegyalja egyik ékszerdoboza, Tállya szőlőskertjei és pincészetei ilyenkor nemcsak a boros poharakkal érkezőknek tárulnak ki, hanem otthont adnak irodalmi beszélgetéseknek és bemutatóknak, koncerteknek és kreatív programoknak is.

Jubilál a Kerekdomb Fesztivál, amely 10. alkalommal is a legnagyobb nevekkel hódít

A legmenőbb zenekarok a 10. Kerekdomb Fesztiválon

A Vincellér Ház Nagyszínpadán hazai nagy nevek váltják egymást. Szeptember 19-én, pénteken kényszerpihenője után az Elefánt zenekar itt adja egyik első koncertjét, akiket az Analog Balaton követ. Szombaton Szabó Balázs Bandája, a Péterfy Bori & Love Band és a 30Y lép színpadra. Vasárnap délután színházi díszletbe öltözik a helyszín: Ábel Anitával és Szabó Simonnal a Házastársas című népszerű darabot láthatja a közönség.

Fiatal hangok és új tehetségek

A Palota Borház a fiatal közönség kedvenceinek ad teret: Sisi, Lil Frakk, a Duckshell, a Fiúk és Vecsei H. Miklós QJÚB projektje is itt szerepel, ahogyan a Hangfoglaló Program friss nevei – Kisbetűs Ünnepnapok, CIBI és WXLFESS – is itt mutatkoznak be.

Jazz, világzene és bensőséges koncertek

A Szűcs Pincészet színpadán 21-én Áron András zárja a programot, előtte a Jazzbois, Sena Dagadub, a Swim Swim Naked, Palo Canto, Kale Lulugyi, Gently Da Spittah’ és a szlovák Jóvilágvan koncertjei színesítik a kínálatot. A Bagolyvár bensőséges előadásokat ígér: Libido, Beretka Ádám, Hegedűs Józsi, az egy5egy és Géem lép fel. A Nyerges Udvarban Kemény Zsófi és Szirtes Edina közös zenélésétől haidubianka, Villő és a Hűvös, Myrstus Akusztik és Nosnach! gondoskodik a különleges atmoszféráról.

Kastélytól galériákig

A Mailloth-kastély termeiben jótékonysági borkóstoló, a Malter Vándor Filmfesztivál vetítései, kiállítások és beszélgetések várják a közönséget. A szlovák-magyar sarok kiállítása, a Z generáció kultúrafogyasztásáról szóló kerekasztal, valamint a Testről és lélekről film vetítése és beszélgetés is helyet kap. A digitális művészeti kiállítás mellett három napon át szó lesz a digitális térről és a mesterséges intelligenciáról is. A legkisebbeket árnyjáték, ringató és színházi előadás várja.

Az Alkotóház a játék és kézműves mesterségek helyszíne, míg a Tokaj Art Wine Barka Galéria kiállítások és zenés irodalmi programok színtere. Itt lép fel többek között Csemer Boglárka Boggie, Kemény Zsófi, Juhász Anna, Ávéd János, Vecsei H. Miklós, Oroszlán Szonja és Hajdu Steve is.

Zene, színház és gasztronómia egész Tállyán

Az Evangélikus Templomban komolyzenei koncertek lesznek – köztük a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Karának hangversenye. A Közösségi Ház színházi előadásoknak ad helyet, például a szlovák Trepp Színház Szebb, mint Ilona című darabjának, Háy János fellépésének vagy az RS9 Színház Cicikrisztus című előadásának.

A Kerekdomb Fesztivál elképzelhetetlen lenne a borok és gasztronómiai élmények nélkül: többek között a Dévabor, a T3 Borászat, a Somszög Birtok, a Rózsa Pincészet, a Dudovics Pincészet, a Próbakert Lakásétterem és a Lindengarten Gasztro Porta kínálja kóstolóját.