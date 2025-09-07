1 órája
Ha elveszik, ami fontos, csak üresség marad – sztárparádés világpremier Miskolcon
Hogyan fér össze egy Oscar-díjas életmű, a ValóVilág és a Hurka-Gyurka reklám? Dömötör Tamás Kegyelem című filmje pontosan ezt mutatta meg a CineFesten. A miskolci világpremieren nemcsak a vásznon, hanem a közönségtalálkozón is igazi sztárparádét láthattunk.
A Kegyelem című film igazi sztárparádé
A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt a világpremierje Dömötör Tamás legújabb filmjének. A Dobó Kata, Árpa Attila, Jordán Tamás, Kamarás Iván és Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült Kegyelem a családi titkok, árulások és múltbeli bűnök súlyos örökségét állítja középpontba.
A történet szerint Szofi Szabó, az Oscar-díjas Képesi–Szabó Endre lánya hazatér Budapestre amerikai férjével és filmes stábjával, hogy ifjúkoráról forgasson. Egy régi titok azonban mindent felforgat. A film alapjául Ivan Turgenyev Kegyelemkenyéren című színpadi drámája szolgált, de Dömötör Tamás inspirációt merített a magyar filmművészet történetének egyik legkényesebb fejezetéből is: Szabó István Oscar-díjas rendező ügynöki múltjából.
Mindössze nyolc nap alatt forgott a Kegyelem
A vetítés előtt a rendezőt kérdeztük arról, hogyan éli meg a világpremiert.
Nem ilyenkor van izgalom. Másfél éve rögzítettük ezt. Izgalom akkor van, amikor már a negyedik kópiát írják ki és még mindig hiba van benne, az az izgalom.
A Kegyelmet mindössze nyolc nap alatt forgatták, további három nap külső felvétellel.
Akik a filmben szerepeltek, nagy részük a színházi darabot már játszotta, ennyi előnyünk volt
– mondta Dömötör Tamás. A forgatás legemlékezetesebb pillanatairól is kérdeztük, amire rögtön kettőt is felidézett.
Az egyik, hogy Árpa Attila az első napon kórházba került, annyira beteg volt. Úgy tolta le negyven fokos lázzal a nyolc napot, hogy meg sem rezzent, én még ilyet nem láttam. Mindezt úgy, hogy nem kért fizetést sem. A másik Jordán Tamáshoz kötődik. Nagyon hideg volt, amikor mi forgattunk, és a filmben ő meghal. Volt egy bábu helyette, de nem hagyta, a halott is ő akart lenni. 82 évesen lefeküdt a földre, a hidegben.
Mi vész el, ha nem figyelünk az értékre?
A rendező hozzátette, hogy a sztárparádé, amely a filmben és a premieren is látható volt, nem tudatos döntés eredménye.
Egy csomó ember megegyezik a színházi szereposztással. Dobó Kata, Árpa Attila, Jordán Tamás is majdnem helyi értéken szerepel benne, önazonosak. Amit például a nézők hozzákötnek Árpa Attilához, azt a pluszt egy színész nem tudta volna megépíteni, ő hozta ezt magával. Örömmel játszik igazi gyökeret, tele van ötlettel, és ha kérjük, ronggyá égeti magát.
Ha pedig valaki megnézi a filmet, annak egyértelmű lesz, hogy a rendező miért így foglalta össze a Kegyelem üzenetét:
Ha nem figyelünk oda, hogy mi a valódi érték, akkor nagyon-nagyon értékes dolgok válnak feleslegessé. Amiért nagy kár.
Nevetésből dermedt csönd
A Művészetek Háza nagyterme megtelt a premierre. A nézők hol felnevettek, hol elhallgattak, végül nagy tapssal ünnepelték a filmet és az alkotókat. Dömötör Tamás a közönségtalálkozón mesélt arról is, hogyan alakította át a darabot.
Ez lényegében a Turgenyev-darab modern köntösben. Annyit csavartam rajta, hogy a filmben meghal az öreg, az eredetiben kiszervezik alóla a filmgyárat és felteszik egy vonatra. Amikor tíz éve bemutatták színházban a darabot, éreztem, hogy ebben több van, és Szabó István miatt mindenképpen vászonra akartam vinni.
Árpa Attila most látta először egyben a filmet, és azt, hogy a ValóVilágból is bevágtak egy részt.
A stáb fantasztikus volt, de a feszes tempó, a hideg és a betegség miatt nem volt nehéz eljátszani a szerepet.
A közönségtalálkozón szó esett arról is, hogy független produkcióról van szó, aminek több producere is van.
Ez egy független film. Nehéz volt összerakni, gyakorlatilag mindenki producere volt a filmnek, jelképes összegért vállalták a munkát
– mondta egyikük. A közönséget nagyon érdekelte, hogy a filmben felcsendülő nem mindennapi dalt ki adta elő. Kiderült, hogy a Tudósok zenekar kifejezetten ehhez a filmhez írta. Végül pedig azt is megtudtuk, hogy mi köze a véres hurkának az Oscarhoz.
Ezek az emberek, akár Oscar-díjas elismert művészek, amikor befejezték a nagy filmeket, leforgatták a Hurka Gyurkát vagy a Traubi reklámot. Ez volt az élet.
Az alkotók még nem tudják, mikor lesz mozikban látható a Kegyelem, így aki nem szeretne lemaradni, szeptember 7-én, vasárnap 21 órától megnézheti az Uránia teremben.
