szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
CineFest

1 órája

Ha elveszik, ami fontos, csak üresség marad – sztárparádés világpremier Miskolcon

Címkék#CineFest#kegyelem#Miskolc#CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Hogyan fér össze egy Oscar-díjas életmű, a ValóVilág és a Hurka-Gyurka reklám? Dömötör Tamás Kegyelem című filmje pontosan ezt mutatta meg a CineFesten. A miskolci világpremieren nemcsak a vásznon, hanem a közönségtalálkozón is igazi sztárparádét láthattunk.

Gárdonyi Edina
Ha elveszik, ami fontos, csak üresség marad – sztárparádés világpremier Miskolcon

A Kegyelem című film igazi sztárparádé

Forrás: CineFest

A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt a világpremierje Dömötör Tamás legújabb filmjének. A Dobó Kata, Árpa Attila, Jordán Tamás, Kamarás Iván és Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült Kegyelem a családi titkok, árulások és múltbeli bűnök súlyos örökségét állítja középpontba.
 

kegyelem, cinefest, miskolc
A Kegyelem stábja Miskolcon, a világpremier után
Fotó: BG

A történet szerint Szofi Szabó, az Oscar-díjas Képesi–Szabó Endre lánya hazatér Budapestre amerikai férjével és filmes stábjával, hogy ifjúkoráról forgasson. Egy régi titok azonban mindent felforgat. A film alapjául Ivan Turgenyev Kegyelemkenyéren című színpadi drámája szolgált, de Dömötör Tamás inspirációt merített a magyar filmművészet történetének egyik legkényesebb fejezetéből is: Szabó István Oscar-díjas rendező ügynöki múltjából.

Mindössze nyolc nap alatt forgott a Kegyelem

A vetítés előtt a rendezőt kérdeztük arról, hogyan éli meg a világpremiert.

Nem ilyenkor van izgalom. Másfél éve rögzítettük ezt. Izgalom akkor van, amikor már a negyedik kópiát írják ki és még mindig hiba van benne, az az izgalom.

A Kegyelmet mindössze nyolc nap alatt forgatták, további három nap külső felvétellel. 

Akik a filmben szerepeltek, nagy részük a színházi darabot már játszotta, ennyi előnyünk volt

 – mondta Dömötör Tamás. A forgatás legemlékezetesebb pillanatairól is kérdeztük, amire rögtön kettőt is felidézett.

Az egyik, hogy Árpa Attila az első napon kórházba került, annyira beteg volt. Úgy tolta le negyven fokos lázzal a nyolc napot, hogy meg sem rezzent, én még ilyet nem láttam. Mindezt úgy, hogy nem kért fizetést sem. A másik Jordán Tamáshoz kötődik. Nagyon hideg volt, amikor mi forgattunk, és a filmben ő meghal. Volt egy bábu helyette, de nem hagyta, a halott is ő akart lenni. 82 évesen lefeküdt a földre, a hidegben.

Dömötör Tamás rendező mesélt a forgatásról

Mi vész el, ha nem figyelünk az értékre?

A rendező hozzátette, hogy a sztárparádé, amely a filmben és a premieren is látható volt, nem tudatos döntés eredménye. 

Egy csomó ember megegyezik a színházi szereposztással. Dobó Kata, Árpa Attila, Jordán Tamás is majdnem helyi értéken szerepel benne, önazonosak. Amit például a nézők hozzákötnek Árpa Attilához, azt a pluszt egy színész nem tudta volna megépíteni, ő hozta ezt magával. Örömmel játszik igazi gyökeret, tele van ötlettel, és ha kérjük, ronggyá égeti magát.

Ha pedig valaki megnézi a filmet, annak egyértelmű lesz, hogy a rendező miért így foglalta össze a Kegyelem üzenetét:

Ha nem figyelünk oda, hogy mi a valódi érték, akkor nagyon-nagyon értékes dolgok válnak feleslegessé. Amiért nagy kár.

Cinefest megnyitó

Fotók: Vajda János

Nevetésből dermedt csönd

A Művészetek Háza nagyterme megtelt a premierre. A nézők hol felnevettek, hol elhallgattak, végül nagy tapssal ünnepelték a filmet és az alkotókat. Dömötör Tamás a közönségtalálkozón mesélt arról is, hogyan alakította át a darabot.

Ez lényegében a Turgenyev-darab modern köntösben. Annyit csavartam rajta, hogy a filmben meghal az öreg, az eredetiben kiszervezik alóla a filmgyárat és felteszik egy vonatra. Amikor tíz éve bemutatták színházban a darabot, éreztem, hogy ebben több van, és Szabó István miatt mindenképpen vászonra akartam vinni.

Árpa Attila most látta először egyben a filmet, és azt, hogy a ValóVilágból is bevágtak egy részt.

A stáb fantasztikus volt, de a feszes tempó, a hideg és a betegség miatt nem volt nehéz eljátszani a szerepet. 

A közönségtalálkozón szó esett arról is, hogy független produkcióról van szó, aminek több producere is van. 

Ez egy független film. Nehéz volt összerakni, gyakorlatilag mindenki producere volt a filmnek, jelképes összegért vállalták a munkát 

– mondta egyikük. A közönséget nagyon érdekelte, hogy a filmben felcsendülő nem mindennapi dalt ki adta elő. Kiderült, hogy a Tudósok zenekar kifejezetten ehhez a filmhez írta. Végül pedig azt is megtudtuk, hogy mi köze a véres hurkának az Oscarhoz.

Ezek az emberek, akár Oscar-díjas elismert művészek, amikor befejezték a nagy filmeket, leforgatták a Hurka Gyurkát vagy a Traubi reklámot. Ez volt az élet.

 

Az alkotók még nem tudják, mikor lesz mozikban látható a Kegyelem, így aki nem szeretne lemaradni, szeptember 7-én, vasárnap 21 órától megnézheti az Uránia teremben.

A CineFest híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu