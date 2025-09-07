Ha elveszik, ami fontos, csak üresség marad – sztárparádés világpremier Miskolcon

A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt a világpremierje Dömötör Tamás legújabb filmjének. A Dobó Kata, Árpa Attila, Jordán Tamás, Kamarás Iván és Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült Kegyelem a családi titkok, árulások és múltbeli bűnök súlyos örökségét állítja középpontba.



A Kegyelem stábja Miskolcon, a világpremier után

Fotó: BG

A történet szerint Szofi Szabó, az Oscar-díjas Képesi–Szabó Endre lánya hazatér Budapestre amerikai férjével és filmes stábjával, hogy ifjúkoráról forgasson. Egy régi titok azonban mindent felforgat. A film alapjául Ivan Turgenyev Kegyelemkenyéren című színpadi drámája szolgált, de Dömötör Tamás inspirációt merített a magyar filmművészet történetének egyik legkényesebb fejezetéből is: Szabó István Oscar-díjas rendező ügynöki múltjából.

Mindössze nyolc nap alatt forgott a Kegyelem

A vetítés előtt a rendezőt kérdeztük arról, hogyan éli meg a világpremiert.

Nem ilyenkor van izgalom. Másfél éve rögzítettük ezt. Izgalom akkor van, amikor már a negyedik kópiát írják ki és még mindig hiba van benne, az az izgalom.

A Kegyelmet mindössze nyolc nap alatt forgatták, további három nap külső felvétellel.

Akik a filmben szerepeltek, nagy részük a színházi darabot már játszotta, ennyi előnyünk volt

– mondta Dömötör Tamás. A forgatás legemlékezetesebb pillanatairól is kérdeztük, amire rögtön kettőt is felidézett.

Az egyik, hogy Árpa Attila az első napon kórházba került, annyira beteg volt. Úgy tolta le negyven fokos lázzal a nyolc napot, hogy meg sem rezzent, én még ilyet nem láttam. Mindezt úgy, hogy nem kért fizetést sem. A másik Jordán Tamáshoz kötődik. Nagyon hideg volt, amikor mi forgattunk, és a filmben ő meghal. Volt egy bábu helyette, de nem hagyta, a halott is ő akart lenni. 82 évesen lefeküdt a földre, a hidegben.

Dömötör Tamás rendező mesélt a forgatásról

Mi vész el, ha nem figyelünk az értékre?

A rendező hozzátette, hogy a sztárparádé, amely a filmben és a premieren is látható volt, nem tudatos döntés eredménye.

Egy csomó ember megegyezik a színházi szereposztással. Dobó Kata, Árpa Attila, Jordán Tamás is majdnem helyi értéken szerepel benne, önazonosak. Amit például a nézők hozzákötnek Árpa Attilához, azt a pluszt egy színész nem tudta volna megépíteni, ő hozta ezt magával. Örömmel játszik igazi gyökeret, tele van ötlettel, és ha kérjük, ronggyá égeti magát.

Ha pedig valaki megnézi a filmet, annak egyértelmű lesz, hogy a rendező miért így foglalta össze a Kegyelem üzenetét: