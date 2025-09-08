Kit érdekel Frenák Pál? Egyáltalán, ki az a Frenák Pál?

Valami különös, nehezen megfogható varázs lengte be szeptember 7-én este a Művészetek Háza Uránia termét Miskolcon. A 21. CineFest közönsége a Kit érdekel Pál Frenák című amerikai–magyar dokumentumfilm vetítésén nem csupán egy művészportréval találkozott, hanem egy sorsdrámával, amelyben a mozdulatok, a csendek és a színek legalább annyira meséltek, mint a szavak. A dokumentumfilm Frenák Pál életét követi végig a balatonszabadi nevelőintézet rideg falaitól a Moulin Rouge csillogásán át a nemzetközi kortárs tánc színpadáig. A világhírű koreográfus története egyszerre inspiráló és megrázó. Gyerekkorát a jelnyelv és az elszigeteltség határozta meg – szülei siket-némák voltak –, de ebből a háttérből indult el egy olyan pálya, amely mára Kossuth-díjjal, nemzetközi elismerésekkel és saját társulattal teljesedett ki.

Halász Glória, a Kit érdekel Pál Frenák című dokumentumfilm rendezője a közönségtalálkozón. De ki is Frenák Pál?

Fotó: Gárdonyi Edina

Frenák Pál üzent a CineFest nézőinek

Frenák Pál egészségügyi okokból nem tudott jelen lenni a bemutatón, ám jelnyelven küldött videoüzenetével mégis személyesen szólt a nézőkhöz. Ez a gesztus egyszerre volt intim és emelkedett, szimbolikusan is jelezve, számára a kommunikáció sosem csupán a verbális szinten történik. A vetítés után Halász Glória rendező mesélt a film keletkezésének körülményeiről. Mint kiderült, a produkció több mint egy évtized munkája. A forgatás már 2012-ben elkezdődött, ő maga pedig 2018-ban csatlakozott, hogy a sokszínű nyersanyagból egységes filmet formáljon.

Olyan volt, mintha egy hánykolódó hajónak kellett volna kapitányt találni.

A beszélgetésben szó esett arról is, miért váltogatja Frenák a nyelveket a filmben. Hol franciául, hol magyarul, máskor jelnyelven szólal meg. Franciaországban talált igazán önmagára, ott vált komfortossá számára a francia mellett a magyar nyelv, míg a jelnyelv a gyermekkori kötődés miatt mindig vele maradt.