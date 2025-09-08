1 órája
Kit érdekel Frenák Pál? Egyáltalán, ki az a Frenák Pál?
Gyerekként jelnyelven tanult kommunikálni siketnéma szüleivel, később pikolófiúként dolgozott az Astoriában, majd a Moulin Rouge színpadán táncolt. Frenák Pál életútja a lehetetlenből vezetett a nemzetközi hírnévig – most film készült róla, amelyet a CineFesten láthatott először a hazai közönség.
A leglehetetlenebb helyzetből és valóra válhatnak az álmok (a fotó részlet a filmből)
Valami különös, nehezen megfogható varázs lengte be szeptember 7-én este a Művészetek Háza Uránia termét Miskolcon. A 21. CineFest közönsége a Kit érdekel Pál Frenák című amerikai–magyar dokumentumfilm vetítésén nem csupán egy művészportréval találkozott, hanem egy sorsdrámával, amelyben a mozdulatok, a csendek és a színek legalább annyira meséltek, mint a szavak. A dokumentumfilm Frenák Pál életét követi végig a balatonszabadi nevelőintézet rideg falaitól a Moulin Rouge csillogásán át a nemzetközi kortárs tánc színpadáig. A világhírű koreográfus története egyszerre inspiráló és megrázó. Gyerekkorát a jelnyelv és az elszigeteltség határozta meg – szülei siket-némák voltak –, de ebből a háttérből indult el egy olyan pálya, amely mára Kossuth-díjjal, nemzetközi elismerésekkel és saját társulattal teljesedett ki.
Frenák Pál üzent a CineFest nézőinek
Frenák Pál egészségügyi okokból nem tudott jelen lenni a bemutatón, ám jelnyelven küldött videoüzenetével mégis személyesen szólt a nézőkhöz. Ez a gesztus egyszerre volt intim és emelkedett, szimbolikusan is jelezve, számára a kommunikáció sosem csupán a verbális szinten történik. A vetítés után Halász Glória rendező mesélt a film keletkezésének körülményeiről. Mint kiderült, a produkció több mint egy évtized munkája. A forgatás már 2012-ben elkezdődött, ő maga pedig 2018-ban csatlakozott, hogy a sokszínű nyersanyagból egységes filmet formáljon.
Olyan volt, mintha egy hánykolódó hajónak kellett volna kapitányt találni.
A beszélgetésben szó esett arról is, miért váltogatja Frenák a nyelveket a filmben. Hol franciául, hol magyarul, máskor jelnyelven szólal meg. Franciaországban talált igazán önmagára, ott vált komfortossá számára a francia mellett a magyar nyelv, míg a jelnyelv a gyermekkori kötődés miatt mindig vele maradt.
Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!
Kék és végtelen
A közönség kérdéseiből kiderült: sokakat lenyűgözött, ahogyan a filmben a táncrészletek rímelnek Frenák Pál életének sorsfordító pillanataira. Halász Glória elmondta, hogy a válogatás során a koreográfus véleményét is kikérték, de a végső dramaturgiai ívet ő maga építette fel. A „kékség” és a „végtelenség” motívuma – Frenák ikonikus Menono című darabjából kiindulva – szinte vezérfonalként húzódik végig az alkotáson.
Frenák Pál önmagához mérten szokatlanul nyitottan engedett betekintést a személyes múltjába. Hét testvérével való kapcsolatáról, a hozzá közel álló nővére öngyilkosságáról, gyermekkori traumáiról, valamint a művészet és a gyógyulás összefonódásáról is mesél. A rendező szerint ez bátor gesztus volt, hiszen sokszor olyan sebeket tépett fel, amelyekről korábban sosem beszélt.
Külföldi fesztiválokról érkezett a film
A filmet már bemutatták New Yorkban, a Broadway-n, sőt jelölték a rangos Chita Rivera-díjra is – ami egyenesen a táncvilág Oscar-díjának felel meg. Frenák Pál eleinte kételkedett, hogyan fogadja majd a közönség a róla szóló filmet, de ezek a visszajelzések lassan meggyőzték arról, hogy volt értelme a vállalkozásnak. Ő maga ihlette a címet, mikor megkérdezte:
Kit érdekel Frenák Pál?
Szerelemprojekt volt
Halász Glória rendező a filmvetítés után nyilatkozott a boon.hu-nak. A több mint tíz évnyi nyersanyag miatt rengeteg munka volt a film utómunkálataiban. Az összerakás egy-másfél évet vett igénybe, hiszen félig saját forgatásokból, félig talált nyersanyagból kellett egységes filmet építenie. Külön kiemelte Vittoria De Bruin producer szerepét, akinek a szerelemprojektjeként indult a vállalkozás.
Vittoria már-már kezdte elveszíteni a reményt – annyi nehézség, csalódás érte az évek alatt. Nekem is nagyon megható volt látni, mennyire boldog, hogy végül elkészült a film.
A dokumentumfilm nem unalmas műfaj
Sokak fejében a dokumentumfilm, egy tényfeltáró, száraz műfajként él, de ezek is teljes értékű filmek, amelyekben dramaturgia, képi költészet, erős atmoszféra működik. Halász Glória is készített már fikciós rövidfilmet a fantázia és a mese hatalmáról, amelyet októberben fognak bemutatni külföldön, és évek óta dolgozik egy nagyjátékfilm előkészítésén is.
Számomra a dokumentumfilm és a fikció mindig is összefonódott, mindkettő része az életemnek.
Valóra vált mese
Ez az a történet, amit forgatókönyvíróként sem lehetne kitalálni. Egy siketnéma család nyolcadik gyermeke, aki gyermekotthonból indul, és végül világhírű koreográfus lesz Párizsban – ez maga a valóra vált mese, még ha rengeteg küzdelem és fájdalom árán is
– mondta Glória Frenák Pál életútja kapcsán. A film fő üzenetét abban látta, hogy az önmagunkba vetett hit és a kitartás minden nehézségen átsegíthet.
A film lehetőséget ad bepillantani egy művész pszichéjébe: látni, hogyan transzformálja a traumáit koreográfiákká. Ez számára gyógyulás, a nézőnek pedig példa. Arra tanít, hogy a legkilátástalanabb helyzetből is van kiút, ha mersz hinni magadban és vállalod önmagad.
