Ez az év vígjátéka! Vastaps fogadta az Egykutyát a miskolci világpremieren

Az Egykutya Varga Lóránd első színdarabja, amelyet a független PopUp Produkció vitt színre különleges, improvizatív helyszíneken. A történet négy egykori kollégiumi barát találkozását meséli el, tíz évvel azután, hogy felrobbantották egymás életét. Bár korábban azt gondolták, soha többé nem beszélnek egymással, ezen az estén élet-halál kérdése, hogy sikerül-e újra szót érteniük. Az Egykutya feszült, fordulatos, humoros, szókimondó, mégis mélyreható történet, ami gyorsan kultdarabbá vált a független színházi közegben. A siker nyomán film készült belőle, amelyet Deák Kristóf Oscar-díjas rendezője vitt vászonra. A színpadi változat eredeti szereplői – Döbrösi Laura, Tenki Dalma, Bakonyi Alexa és Tóth Károly – tértek vissza a filmváltozatban is. Egykutya világpremier Miskolcon.

Az Egykutya világpremierjén a stáb egy része

Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Az Egykutya világpremier Miskolcra hozta a stábot

A független finanszírozásban készült alkotás világpremierjére szeptember 8-án került sor a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol telt ház és percekig tartó vastaps fogadta az alkotókat. A stáb teljes létszámban érkezett Miskolcra, a premier után pedig közönségtalálkozón válaszoltak a nézők kérdéseire. A film különlegessége, hogy egyszerre tud szórakoztatni és mélyen elgondolkodtatni. Tele van olyan mondatokkal, amelyek a nézőkben is visszhangra találnak.

Az élet nem más, mint látszani akarás. Addig akarsz élni, amíg látszani akarsz.

Az ilyen erős mondatok adják az Egykutya drámai erejét. Egyszerre szólnak a mindennapokról, a barátságról, a kibeszéletlen feszültségekről és az emberi lét nagy kérdéseiről.

Megkönnyeztem most a filmet, mert lehet, hogy a film miatt sokan fognak az élet értelmén gondolkodni

– vallotta be a premier utáni közönségtalálkozón az író, Varga Lóránd.