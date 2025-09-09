2 órája
Ez az év vígjátéka! Vastaps fogadta az Egykutyát a miskolci világpremieren
Az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb filmjét először a CineFesten láthatta a közönség. Az Egykutya világpremierjére a jegyek pillanatok alatt elfogytak, a vetítés után pedig vastapssal köszöntötték az alkotókat.
Az Egykutya szereplői a rendezővel, Deák Kristóffal a premier előtt
Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
Az Egykutya Varga Lóránd első színdarabja, amelyet a független PopUp Produkció vitt színre különleges, improvizatív helyszíneken. A történet négy egykori kollégiumi barát találkozását meséli el, tíz évvel azután, hogy felrobbantották egymás életét. Bár korábban azt gondolták, soha többé nem beszélnek egymással, ezen az estén élet-halál kérdése, hogy sikerül-e újra szót érteniük. Az Egykutya feszült, fordulatos, humoros, szókimondó, mégis mélyreható történet, ami gyorsan kultdarabbá vált a független színházi közegben. A siker nyomán film készült belőle, amelyet Deák Kristóf Oscar-díjas rendezője vitt vászonra. A színpadi változat eredeti szereplői – Döbrösi Laura, Tenki Dalma, Bakonyi Alexa és Tóth Károly – tértek vissza a filmváltozatban is. Egykutya világpremier Miskolcon.
Az Egykutya világpremier Miskolcra hozta a stábot
A független finanszírozásban készült alkotás világpremierjére szeptember 8-án került sor a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol telt ház és percekig tartó vastaps fogadta az alkotókat. A stáb teljes létszámban érkezett Miskolcra, a premier után pedig közönségtalálkozón válaszoltak a nézők kérdéseire. A film különlegessége, hogy egyszerre tud szórakoztatni és mélyen elgondolkodtatni. Tele van olyan mondatokkal, amelyek a nézőkben is visszhangra találnak.
Az élet nem más, mint látszani akarás. Addig akarsz élni, amíg látszani akarsz.
Az ilyen erős mondatok adják az Egykutya drámai erejét. Egyszerre szólnak a mindennapokról, a barátságról, a kibeszéletlen feszültségekről és az emberi lét nagy kérdéseiről.
Megkönnyeztem most a filmet, mert lehet, hogy a film miatt sokan fognak az élet értelmén gondolkodni
– vallotta be a premier utáni közönségtalálkozón az író, Varga Lóránd.
Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!
Egy verzió az örökkévalóságnak
A PopUp Produkció alapítója, Bakonyi Alexa kereste meg Deák Kristófot az adaptáció ötletével – derült ki a Q&A elején. A szereplők is őszintén beszéltek a forgatás nehézségeiről. Döbrösi Laura szerint az igazi kihívás az volt, hogy több mint száz színházi előadás után izgalmas volt egy verziót odaadni a vászonnak, vagyis az örökkévalóságnak.
Minimálisan kellett belenyúlni, mert ez készen volt. Író vagyok, ezért minden inspirál. Egy medencében beszélgettem arról, hogy nem gondolkodunk eleget az élet értelmén. Kijöttem a medencéből, és rájöttem, hogy ezt szeretném színpadon látni és megmutatni minél több embernek
– mondta Varga Lóránd arról, hogy mennyire volt nehéz forgatókönyvet írni a darabból, és egyáltalán, hogyan született a színdarab ötlete.
Minden mondat értékes
Az alkotók elárulták, hogy a forgatásra mindössze két hetük volt. Tóth Levente operatőr szerint különösen nagy kihívás volt egy színházi darabot filmre adaptálni. A vágás is embert próbáló munka volt.
A fürdőszobai pánikjelenetet kivéve időrendben vettük fel a filmet, és minden mondatból volt több tucat verzió, sőt akár bakik is, amelyek szintén csodálatosak voltak, mert karakterben történtek. Volt olyan jelenet, amely hatvanszor volt felvéve. Minden mondat összes felvételét megnéztük, abból kiválasztottuk a három legjobbat, majd a véglegeset.
– mesélte Csillag Mano, vágó.
Nemzetközi porondon is visszatérhet a sztori
A film egyik legnagyobb erőssége, hogy képes a legnehezebb témákat is humorral átszőve bemutatni. Nem véletlenül viselte a szerző a premieren a pólóján az alábbi feliratot:
Egykutya, az év végjátéka
A producerek elárulták, hogy a filmet nemzetközi forgalmazásra szánják, sőt még az is elképzelhető, hogy franchise lesz belőle.
A filmet október 2-tól láthatják a magyar mozikban. A rendezővel, Deák Kristóffal készült interjúnkat hamarosan olvashatják a boon.hu-n.
