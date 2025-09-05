Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!

Megtelt a Művészetek Háza a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ünnepélyes megnyitóján. A fesztivál idén is elhozza a legfrissebb magyar alkotásokat, valamint a cannes-i és velencei fesztiválok nagy sikerű filmjeit. Szeptember 5–13. között Miskolc egyszerre ünnepli a hazai és nemzetközi film legnagyobbjait, és ad teret a fiatal tehetségeknek. A nyitóest egyik legmeghatóbb pillanata Koltai Róbert életműdíjának átadása volt, akit vastapssal ünnepelt a közönség.

Megtöltötte a Művészetek Házát a 21. CineFest nyitánya

Fotó: Vajda János

A CineFest a legjobb filmeket hozza Miskolcra

Immár 21. alkalommal hoztuk el Miskolcra a világ jelenlegi filmművészetének legjelentősebb alkotásait

– köszöntötte a megjelenteket Bíró Tibor fesztiváligazgató. Hozzátette, hogy az idei válogatás még gazdagabb kísérőprogramot kínál, és külön büszkeség, hogy hét magyar gyártású film is szerepel a versenyprogramban. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere ünnepi beszédében felidézte, amit a fesztivál programfüzetében olvasott.

2004 óta Miskolc a filmek városa, és bízunk benne, hogy hamarosan a film fővárosa lesz.” Hozzátette: „E néhány napra Miskolc valóban a filmek fővárosává válik.

A polgármester kiemelte, hogy a CineFestnek keretében ez így történik évről évre Bíró Tibornak és csapatának köszönhetően. Felidézte, hogy az elmúlt két évtizedben számos nemzetközi és magyar legenda látogatott el a CineFestre, köztük Claudia Cardinale, Juliette Binoche, Patrick Duffy, Kardos Sándor vagy Rúfusz Ferenc.

Idén pedig két Oscar-díjas magyar rendező, Nemes Jeles László és Deák Kristóf filmje is szerepel a versenyprogramban.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a fesztivált Miskolc egyik legnagyobb kulturális értékének nevezte.