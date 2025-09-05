szeptember 6., szombat

boon.hu video

3 órája

Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!

Címkék#fesztivál#boon video#CineFest#Koltai Róbert#Miskolc

Miskolc kilenc napra ismét a mozi fővárosává vált. A fesztivál nyitóestjén a CineFest életműdíjasát, Koltai Róbertet szűnni nem akaró tapsvihar köszöntötte.

Gárdonyi Edina
Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!

Az idei fesztivál egyik életműdíjasa Koltai Róbert

Fotó: Vajda János

Megtelt a Művészetek Háza a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ünnepélyes megnyitóján. A fesztivál idén is elhozza a legfrissebb magyar alkotásokat, valamint a cannes-i és velencei fesztiválok nagy sikerű filmjeit. Szeptember 5–13. között Miskolc egyszerre ünnepli a hazai és nemzetközi film legnagyobbjait, és ad teret a fiatal tehetségeknek. A nyitóest egyik legmeghatóbb pillanata Koltai Róbert életműdíjának átadása volt, akit vastapssal ünnepelt a közönség.

elkezdődött a 21. Cinefest Miskolcon
Megtöltötte a Művészetek Házát a 21. CineFest nyitánya
Fotó: Vajda János

A CineFest a legjobb filmeket hozza Miskolcra

Immár 21. alkalommal hoztuk el Miskolcra a világ jelenlegi filmművészetének legjelentősebb alkotásait

– köszöntötte a megjelenteket Bíró Tibor fesztiváligazgató. Hozzátette, hogy az idei válogatás még gazdagabb kísérőprogramot kínál, és külön büszkeség, hogy hét magyar gyártású film is szerepel a versenyprogramban. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere ünnepi beszédében felidézte, amit a fesztivál programfüzetében olvasott. 

2004 óta Miskolc a filmek városa, és bízunk benne, hogy hamarosan a film fővárosa lesz.” Hozzátette: „E néhány napra Miskolc valóban a filmek fővárosává válik.

A polgármester kiemelte, hogy a CineFestnek keretében ez így történik évről évre Bíró Tibornak és csapatának köszönhetően. Felidézte, hogy az elmúlt két évtizedben számos nemzetközi és magyar legenda látogatott el a CineFestre, köztük Claudia Cardinale, Juliette Binoche, Patrick Duffy, Kardos Sándor vagy Rúfusz Ferenc. 

Idén pedig két Oscar-díjas magyar rendező, Nemes Jeles László és Deák Kristóf filmje is szerepel a versenyprogramban.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a fesztivált Miskolc egyik legnagyobb kulturális értékének nevezte. 

Mi miskolciak büszkék vagyunk városunk természeti és épített értékeire, de legalább ennyire a CineFestre is, ahol a világ legrangosabb fesztiváljairól érkező filmek magyarországi premierjeit láthatjuk.

Cinefest megnyitó

Fotók: Vajda János

Közönségkedvenc éleműdíjasok

A 2025-ös CineFest életműdíjait Tímár Péter rendező és Koltai Róbert színész-rendező kapták. Tímár Péter egészségi okokból nem tudott jelen lenni, életművét a Csinibaba Imádok élni című ikonikus dalára összeállított montázzsal idézték fel. Ezután színpadra szólították Koltai Róbertet, akinek méltatását elnyomta a szűnni nem akaró vastaps. Az életműdíjat Bíró Tibor fesztiváligazgató és Tóth-Szántai József polgármester adták át. A díjat Vágó István miskolci zománcművész készítette.

Köszönöm ezt a szeretetteljes fogadtatást. Egyetlen fájdalmam, hogy Tímár Péter nem állhat itt velem. Nagy rendezőnek tartom, és büszke vagyok rá, hogy egy napon kaptuk ezt a díjat

 – mondta meghatottan a friss CineFest életműdíjas. A színész megosztotta a közönséggel, hogy édesapja miskolci születésű volt. 

Az utca nevelte, focivezető volt, de a magyar versek voltak a mindenei. Neki köszönhetek mindent.

A színész megosztotta a közönséggel, hogy a mai napig van olyan vers, amit csak azért mond el, hogy felidézze, édesapja focivezetőként milyen tehetségesen szavalta.

Gratulálok Miskolcnak és a szervezőknek, hogy egy ilyen fesztivált sikerült létrehozni. Érdemes volt 81 és fél évig várnom erre a díjra!

 – folytatta meghatottan, majd meglepetésként Petőfi Sándor Péter bátyám című versét szavalta el, amelyet még édesapjától tanult.

A Rokonidők című film megnyitotta a fesztivált

A fesztivál nyitófilmje Cédric Klapisch új alkotása, a Rokonidők volt. A film különlegessége, hogy a kép és mozgókép viszonyát is vizsgálja: ahogy egykor a fotográfia jövőjéről vitáztak, úgy ma a digitális világ hatásairól beszélünk.

A CineFest idei versenyprogramjában látható lesz két Oscar-díjas magyar rendező alkotása: Nemes Jeles László Velencéből érkező új drámája, az Árva, és Deák Kristóf világpremierje, az Egykutya. A magyar mezőnyt erősíti többek között Fliegauf Bence Jimmy Jaguár című filmje, valamint Dömötör Tamás sztárszereposztású Kegyelem című alkotása. A dokumentumfilmes szekcióban olyan különlegességek kapnak helyet, mint a Fesztiválország, a Kit érdekel Pál Frenák és a Bölöni – Az erdélyi legenda. Nemzetközi fronton Cannes-ból érkezik Julia Ducournau Alpha című filmje és Hasan Hadi díjnyertes tragikomédiája, Az elnök tortája. A miskolci közönség először láthatja Kirill Szerebrennyikov új munkáját, A Josef Mengele eltűnése című alkotást is.

A CineFestet idén is számtalan színes program kíséri. Ezekről és a fesztivál érdekességeiről is olvashat a boon.hu-n. 

 

boon.hu video

