Vajon elmossa az eső a ma esti programot?

A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a legjobb filmek mellett sokszínű kísérőprogramokkal várja a látogatókat. A fesztivál egyik különleges kísérőprogramja a Miskolci Egyetemmel közösen szervezett Kertmozi, amely szeptember 8. és 11. között minden este 20:30-tól ingyenes vetítésekkel várja a közönséget a Csengey-kertben. A szabadtéri mozi különlegessége, hogy a filmek után közönségtalálkozók is lesznek, ahol a nézők személyesen is találkozhatnak az alkotókkal. Ha az időjárás is úgy akarja.

A CineFest egyik legjobban várt kísérőrendezvénye a Kertmozi a Csengey-kertben

Forrás: CineFest

A CineFest Kertmozi ma elmarad?

A Kertmozi nem marad el. 20:30-tól kezdődik a vetítés, majd a közönségtalálkozó a Csengey-kertben. Az alábbi bejegyzés olvasható az esemény hivatalos Facebook-oldalán.

Sokan kérdeztétek a mai szabadtéri vetítéssel kapcsolatban. Bár eddig esett az eső, most úgy tűnik, hogy az időjárás kedvezőre fordul. A „Hogyan tudnék élni nélküled?” című film vetítése tehát változatlan helyszínen és időpontban, a Csengey-kertben 20:30-kor kerül megrendezésre. Amennyiben bármilyen változás történne, azt azonnal jelezzük itt, a hivatalos Facebook oldalunkon.

A Kertmozi további tervezett programjai

szeptember 9., kedd, 20:30 – Kell egy oroszlán szeptember 10., szerda, 20:30 – Mi vagyunk Azahriah szeptember 11., csütörtök, 20:30 – Véletlenül írtam egy könyvet

A szervezők azt ígérik, hogy a vetítések vendégei között lesznek ismert filmesek, rendezők és színészek is, bár a névsor egyelőre meglepetés. Az biztos azonban, hogy a kertmozi a CineFest hangulatát közelebb hozza a közönséghez, hiszen a premierfilmek és a kulisszatitkok mellett személyes élményekkel is gazdagodhatnak a nézők.