1 órája
Vajon elmossa az eső a ma esti programot?
Az időjárás boríthatja a hétfő esti programot. Ma startolna a CineFest egyik legjobban várt kísérőrendezvénye, a Kertmozi a Csengey-kertben.
A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a legjobb filmek mellett sokszínű kísérőprogramokkal várja a látogatókat. A fesztivál egyik különleges kísérőprogramja a Miskolci Egyetemmel közösen szervezett Kertmozi, amely szeptember 8. és 11. között minden este 20:30-tól ingyenes vetítésekkel várja a közönséget a Csengey-kertben. A szabadtéri mozi különlegessége, hogy a filmek után közönségtalálkozók is lesznek, ahol a nézők személyesen is találkozhatnak az alkotókkal. Ha az időjárás is úgy akarja.
A CineFest Kertmozi ma elmarad?
A Kertmozi nem marad el. 20:30-tól kezdődik a vetítés, majd a közönségtalálkozó a Csengey-kertben. Az alábbi bejegyzés olvasható az esemény hivatalos Facebook-oldalán.
Sokan kérdeztétek a mai szabadtéri vetítéssel kapcsolatban. Bár eddig esett az eső, most úgy tűnik, hogy az időjárás kedvezőre fordul. A „Hogyan tudnék élni nélküled?” című film vetítése tehát változatlan helyszínen és időpontban, a Csengey-kertben 20:30-kor kerül megrendezésre. Amennyiben bármilyen változás történne, azt azonnal jelezzük itt, a hivatalos Facebook oldalunkon.
A Kertmozi további tervezett programjai
szeptember 9., kedd, 20:30 – Kell egy oroszlán
szeptember 10., szerda, 20:30 – Mi vagyunk Azahriah
szeptember 11., csütörtök, 20:30 – Véletlenül írtam egy könyvet
A szervezők azt ígérik, hogy a vetítések vendégei között lesznek ismert filmesek, rendezők és színészek is, bár a névsor egyelőre meglepetés. Az biztos azonban, hogy a kertmozi a CineFest hangulatát közelebb hozza a közönséghez, hiszen a premierfilmek és a kulisszatitkok mellett személyes élményekkel is gazdagodhatnak a nézők.
A CineFest híreiért kövesse a boon.hu-t!
Valóságshow-ból a Kegyelem világpremierjére: Árpa Attila a CineFesten
Ha elveszik, ami fontos, csak üresség marad – sztárparádés világpremier Miskolcon
Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!