szeptember 9., kedd

Ádám névnap

23°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programsorozat

3 órája

Hatalmas sikerrel indult a CineFest Kertmozi - fotókkal

Címkék#Csengey-kert#Hogyan tudnék élni nélküled#Orosz Dénes#kertmozi

Bár az időjárás bizonytalanságban tartotta a szervezőket és a látogatókat, hétfő este végül igazi fesztiválhangulat költözött a Csengey-kertbe. Elstartolt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik legjobban várt kísérőrendezvénye, a Kertmozi.

Boon.hu
Hatalmas sikerrel indult a CineFest Kertmozi - fotókkal

Ha különleges esti programra vágyik, ne hagyja ki a Csengey-kertben a filmvetítéseket

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A CineFest Kertmozi nyitóestjén a Hogyan tudnék élni nélküled című népszerű magyar zenés filmet láthatta a közönség. A vetítésre rengetegen érkeztek, a Csengey-kert zsúfolásig megtelt. A szabadtéri mozi varázsát nemcsak a közösségi élmény, hanem a különleges utóprogram is erősítette. A film után közönségtalálkozó volt, amelyen Orosz Dénes rendező mesélt a forgatás kulisszatitkairól.

cinefest, kertmozi
Megtelt a Csengey-kert a CineFest első Kertmozi vetítésén
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A CineFest Kertmozi folytatódik

A CineFest Kertmozi programjai kedden, szerdán és csütörtökön is folytatódnak, minden este 20:30-tól újabb vetítésekkel várják a nézőket a Csengey-kertben. A szervezők ígérete szerint a további napokon is meglepetésvendégek érkeznek, így minden alkalom egyedi élményt tartogat.

Kertmozi a Csengey-kertben

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Kertmozi további tervezett programjai

  • szeptember 9., kedd, 20:30 – Kell egy oroszlán
  • szeptember 10., szerda, 20:30 – Mi vagyunk Azahriah
  • szeptember 11., csütörtök, 20:30 – Véletlenül írtam egy könyvet

A CineFest további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu