Hatalmas sikerrel indult a CineFest Kertmozi - fotókkal
Bár az időjárás bizonytalanságban tartotta a szervezőket és a látogatókat, hétfő este végül igazi fesztiválhangulat költözött a Csengey-kertbe. Elstartolt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik legjobban várt kísérőrendezvénye, a Kertmozi.
Ha különleges esti programra vágyik, ne hagyja ki a Csengey-kertben a filmvetítéseket
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A CineFest Kertmozi nyitóestjén a Hogyan tudnék élni nélküled című népszerű magyar zenés filmet láthatta a közönség. A vetítésre rengetegen érkeztek, a Csengey-kert zsúfolásig megtelt. A szabadtéri mozi varázsát nemcsak a közösségi élmény, hanem a különleges utóprogram is erősítette. A film után közönségtalálkozó volt, amelyen Orosz Dénes rendező mesélt a forgatás kulisszatitkairól.
A CineFest Kertmozi folytatódik
A CineFest Kertmozi programjai kedden, szerdán és csütörtökön is folytatódnak, minden este 20:30-tól újabb vetítésekkel várják a nézőket a Csengey-kertben. A szervezők ígérete szerint a további napokon is meglepetésvendégek érkeznek, így minden alkalom egyedi élményt tartogat.
Kertmozi a Csengey-kertbenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Kertmozi további tervezett programjai
- szeptember 9., kedd, 20:30 – Kell egy oroszlán
- szeptember 10., szerda, 20:30 – Mi vagyunk Azahriah
- szeptember 11., csütörtök, 20:30 – Véletlenül írtam egy könyvet
