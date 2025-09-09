Hatalmas sikerrel indult a CineFest Kertmozi - fotókkal

A CineFest Kertmozi nyitóestjén a Hogyan tudnék élni nélküled című népszerű magyar zenés filmet láthatta a közönség. A vetítésre rengetegen érkeztek, a Csengey-kert zsúfolásig megtelt. A szabadtéri mozi varázsát nemcsak a közösségi élmény, hanem a különleges utóprogram is erősítette. A film után közönségtalálkozó volt, amelyen Orosz Dénes rendező mesélt a forgatás kulisszatitkairól.

Megtelt a Csengey-kert a CineFest első Kertmozi vetítésén

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A CineFest Kertmozi folytatódik

A CineFest Kertmozi programjai kedden, szerdán és csütörtökön is folytatódnak, minden este 20:30-tól újabb vetítésekkel várják a nézőket a Csengey-kertben. A szervezők ígérete szerint a további napokon is meglepetésvendégek érkeznek, így minden alkalom egyedi élményt tartogat.