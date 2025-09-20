Filmek újra a CineFestről

A CineFest filmjeiből készült válogatás keretében, 2025. szeptember 18-tól 24-ig az alábbi magyar filmalkotásokat vetítik: Fliegauf Bence Jimmy Jaguár című nagyjátékfilmjében egy dokumentumfilmes stáb egy rejtélyes démoni lény nyomába ered, aki bosszúhadjáratot az igazságtalanságot elkövetők ellen. A film nemzetközi premierje a Karlovy Vary-i filmfesztivál versenyében volt.

A CineFest értékes filmaélkotásokat adott a közönségnek

Fotó: BOON

A Fesztiválország című zenés dokumentumfilm pedig bepillantást enged abba, hogyan születtek meg a magyar fesztiválkultúra ikonikus eseményei, és miként váltak a szabadság szimbólumává.

A Jimmy jaguár szeptember 18 és 24. között látható az Uránia Art moziteremben este 7 órától, a főbb szerepekben Peer Krisztián, Major Erik, Jakab Juli, Kis Laura, valamint Balla eszter látható.

CineFest: Átveszi az irányítást a megszállottakon

„Mindannyiuk életét egy kísérteties entitás, Jimmy Jaguár köti össze, aki emberről emberre vándorol, és átveszi az irányítást a megszállottakon. Az így fizikai formát öltő démon bosszút áll azokon, akika törvény felett állóknak tartják magukat, és azt gondolják, hogy bármit megtehetnek” – így írnak a filmről a CineFest szervezői.

A másik filmet, a Fesztiválország című zenés dokumentumfilmet a magyar fesztiválok backstage-eiről szeptember 18. és 24. között esténként fél 8-tól vetítik a Béke Art Moziteremben.