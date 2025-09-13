szeptember 13., szombat

Filmünnep

1 órája

Norvégia tarolt, iraki film triplázott, Deák Kristóf pedig elérte a közönség szívét – Íme, a 21. Cinefest díjazottjai - fotókkal!

Címkék#CineFest#Nemes Jeles László#filmfesztivál#Miskolc

Az elmúlt kilenc napban Miskolc a kortárs filmművészet egyik legfontosabb találkozóhelye volt. Szeptember 13-án Miskolcon adták át a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A gála vendége volt két Oscar-díjas rendező, Nemes Jeles László és Deák Kristóf, a hét folyamán pedig Rófusz Ferenc Oscar-díjas animációs rendezővel is találkozhattak a filmrajongók.

Gárdonyi Edina
Az Egykutya és Dák Kristóf elrabolta a 21. CineFest közönségének szívét

Az Egykutya és Dák Kristóf elrabolta a 21. CineFest közönségének szívét

Fotó: Takács Joci

Kilenc napon át a magyar és a nemzetközi filmvilág figyelme Miskolcra szegeződött. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén is a kortárs filmművészet egyik legfontosabb találkozóhelye lett. A fesztivál alatt teltházas vetítések, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések és koncertek várták a látogatókat, miközben a város utcáin és mozijaiban valódi fesztiválhangulat uralkodott. A versenyprogramban hét magyar alkotás is szerepelt, a hazai közönség premierként láthatta Nemes Jeles László új filmjét, az Árvát, valamint Deák Kristóf Egykutya című alkotását.

cinefest, 21. cinefest díjak, erik poppe
Erik Poppe, aki az Európai Mozi Nagykövete díjat vehette át a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon
Fotó: Takács Joci

Több mint tízezer néző, 144 vetítés a 21. Cinefesten

Az idei fesztivál versenyprogramja a kortárs filmművészet legújabb és legjelentősebb alkotásait hozta Miskolcra. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén hét magyar gyártású alkotás szerepelt a versenyprogramban, négy nagyjátékfilm és három dokumentumfilm

 – foglalta össze Bíró Tibor fesztiváligazgató a zárógálán az idei év tapasztalatait.

Összesen 87 filmbemutatót tartottunk 144 vetítésen, közülük 25 vetítést követett közönségtalálkozó az alkotók részvételével. A vetítéseken kívül szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és – hosszú idő után – újra koncertek várták a közönséget, 37 fellépővel. A közönség érdeklődése és visszajelzései alapján rendkívül sikeres évet zártunk. Több mint 11 ezren váltottak jegyet az idei filmekre.

Erős jelenléte van a magyar filmnek

A díjkiosztó előtt Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos is köszöntötte a vendégeket.

Most van a filmesek nagy őszi fesztiválszezonja. Erős jelenléte van a magyar filmnek a nemzetközi fesztiválokon. Nagyon jó formában van a magyar mozgóképipar. Hét magyar alkotással tudtuk ezt megmutatni a nemzetközi filmek között. Nagy öröm, hogy a város gazdasági ereje találkozik a fesztiválon a kultúrával és a filmmel. Komoly potenciál van a fesztiválban, a több mint tízezres nézőközönség komoly dolog.

Cinefest díjátadó Miskolcon

Fotók: Takács József

Miskolc minden évben győztes

Ez a fesztivál nemcsak egy rendezvény, hanem Miskolc kultúrájának kiemelkedő pillére, amely összekapcsol nézőket és alkotókat, közösségeket és generációkat. Egy győztese mindig van ennek a rendezvénynek, mégpedig Miskolc. Az elmúlt kilenc napban jó volt látni, ahogy megteltek a szabadtéri helyszínek, több mint tízezer jegy kelt el a vetítésekre. A filmművészet népszerűsége még mindig töretlen.

– köszöntötte a Művészetek Házában a közönséget Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere. 

A 21. Cinefest díjazottjai között norvég és amerikai alkotások

Az Európai Mozi Nagykövete díjat 2025-ben Erik Poppe norvég rendező vehette át. 

Hatalmas öröm, hogy itt lehetek ebben a csodálatos országban. Ez a filmművészet ünnepe. Amikor filmet készítek, arra törekszem, hogy találjak egy érdekes témát, hozzá egy történetet, és ne megoldást mutassak, hanem elgondolkoztassam az embereket. 

A fesztivál fődíjait Joachim Trier és Kristen Stewart filmjei nyerték. A fesztivál fődíját, a Pressburger Imre-díjat Joachim Trier Érzelmi érték című filmje kapta. A zsűri szerint a film alaposan feltárja, miért alkotunk, és hogyan kapcsolódunk ezáltal másokhoz és önmagunkhoz. A Zukor Adolf-díjat, a fesztivál Nagydíját az amerikai Kristen Stewart első rendezése, A víz kronológiája nyerte, amely őszinteségével, bátorságával és kísérletező kedvével tűnt ki.

Iraki film magyar vonatkozással triplázott

A 21. CineFest egyik legnagyobb sikere Hasan Hadi Az elnök tortája című iraki filmje, amely három díjat is elhozott: a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI), a CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) és az Ökumenikus Zsűri elismerését. A film különlegessége, hogy a stábban magyar alkotók is dolgoztak – köztük Zányi Tamás hangmérnök, aki az Oscar-díjas Saul fia hangmérnöke is volt. Mindhárom díjat meghatottan vette át. Hadi rendező éppen a Saul fiát látva döntött úgy, hogy magyar hangcsapattal szeretné készíteni a filmje hangkulisszáit. Ennek részleteiről Zányi Tamással készült interjúnkban olvashat hamarosan.

A fesztivál közönségdíját Deák Kristóf Egykutya című filmje nyerte
Fotó: Takács Joci

Deák Kristóf elrabolta a közönség szívét

A közönség reakciója a legfontosabb

 – nyilatkozta az Egykutya világpremierje után Deák Kristóf Oscar-díjas rendező a boon.hu-nak. A CineFesten igazán hatással volt a nézőkre, ugyanis a közönségszavazatok alapján az Egykutya című alkotása lett a fesztivál közönségdíjasa.

A díjat Bakonyi Alexandrával, a film társproducerével és egyik főszereplőjével vették át. 

Szükségünk van egymásra nekünk alkotóknak és a közönségnek

 – emelte ki beszédében Bakonyi Alexandra, hogy mennyire fontos támogatni a független produkciókat, amilyen a popup produkcióban létrejött Egykutya színdarab, melyből a film született. 

Köszönöm a CineFestnek, hogy ilyen erős programban szerepelhettünk. Nagyon jó jelzés ez a díj, hiszen a Mindenkivel is egy fesztiváldíjjal kezdődött az Oscar-díjig vezető út. Azóta ez a legnagyobb díjam

 – mondta Deák Kristóf, aki a stábon túl kiemelte a darab szerzőjét, Varga Lórántot.

Már tudjuk, jövőre mikor lesz Miskolc a film fővárosa

A CineFesten láthatta először a hazai közönség Nemes Jeles László Árva című filmjét is, amelyet Magyarország a 2026-os Oscar-gálára nevez. Nemes Jeles Lászlóval készült interjúnkat hamarosan olvashatják a boon.hu-n. A fesztivál zárásaként az Európai Mozi Nagykövete idei díjazottja, Erik Poppe tiszteletére a közönség a rendező legújabb, Quisling: A vezér utolsó napjai című drámáját láthatta. 

A 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4–12. között rendezik meg.

A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjazottjai:

  • Pressburger Imre díj – A fesztivál fődíja a legjobb filmnek: Érzelmi érték (Sentimental Value / Affeksjonsverdi), r.: Joachim Trier
  • Zukor Adolf díj – A fesztivál Nagydíja: A víz kronológiája (The Chronology of Water), r.: Kristen Stewart
  • East of Europe díj: Beszélj hozzám, szél! (Wind, Talk to Me / Vetre, pričaj sa mnom), r.: Stefan Đorđević
  • Dargay Attila díj – A magyar animáció ifjú tehetsége: László Dóra
  • CineDocs díj: Itt élünk mi (We Live Here), r.:  Zhanana Kurmasheva
  • CineNewWave dokumentumfilmes díj: Következő megálló, r.: Potonyecz Fanni
  • A CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
  • A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb nemzetközi filmnek: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
  • A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb CineNewWave kisfilmnek: A hóhér reggelije, r.: Dr. Mokrai Mihály
  • A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díja: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
  • Közönségdíj az internetes szavazás alapján: Egykutya
  • Dr. Halmay Béla-díj – A miskolci kultúra lokálpatriótáinak: Salamon Attila
  • A „Veszélyek az on-line médiában!” diákfilm pályázat díjazottjai:
    1. Lure, r.: Pethes Boglárka, Balla Tünde,
    2. no comment, r.: Juhász Barnabás,
    3. Na, lássuk a következőt!, r.: Peresztegi Hanna
  • Az Európai Mozi Nagykövete Díj: Erik Poppe

Korábban átadott díjak:

  • Az Art-Mozi Egyesület díja az év legjobb filmjének (2024): Lefkovicsék gyászolnak, r.: Breier Ádám
  • Életműdíj: Koltai Róbert és Tímár Péter

 

