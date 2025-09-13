Norvégia tarolt, iraki film triplázott, Deák Kristóf pedig elérte a közönség szívét – Íme, a 21. Cinefest díjazottjai - fotókkal!

Kilenc napon át a magyar és a nemzetközi filmvilág figyelme Miskolcra szegeződött. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén is a kortárs filmművészet egyik legfontosabb találkozóhelye lett. A fesztivál alatt teltházas vetítések, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések és koncertek várták a látogatókat, miközben a város utcáin és mozijaiban valódi fesztiválhangulat uralkodott. A versenyprogramban hét magyar alkotás is szerepelt, a hazai közönség premierként láthatta Nemes Jeles László új filmjét, az Árvát, valamint Deák Kristóf Egykutya című alkotását.

Erik Poppe, aki az Európai Mozi Nagykövete díjat vehette át a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon

Fotó: Takács Joci

Több mint tízezer néző, 144 vetítés a 21. Cinefesten

Az idei fesztivál versenyprogramja a kortárs filmművészet legújabb és legjelentősebb alkotásait hozta Miskolcra. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén hét magyar gyártású alkotás szerepelt a versenyprogramban, négy nagyjátékfilm és három dokumentumfilm

– foglalta össze Bíró Tibor fesztiváligazgató a zárógálán az idei év tapasztalatait.

Összesen 87 filmbemutatót tartottunk 144 vetítésen, közülük 25 vetítést követett közönségtalálkozó az alkotók részvételével. A vetítéseken kívül szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és – hosszú idő után – újra koncertek várták a közönséget, 37 fellépővel. A közönség érdeklődése és visszajelzései alapján rendkívül sikeres évet zártunk. Több mint 11 ezren váltottak jegyet az idei filmekre.

Erős jelenléte van a magyar filmnek

A díjkiosztó előtt Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos is köszöntötte a vendégeket.