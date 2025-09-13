1 órája
Norvégia tarolt, iraki film triplázott, Deák Kristóf pedig elérte a közönség szívét – Íme, a 21. Cinefest díjazottjai - fotókkal!
Az elmúlt kilenc napban Miskolc a kortárs filmművészet egyik legfontosabb találkozóhelye volt. Szeptember 13-án Miskolcon adták át a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A gála vendége volt két Oscar-díjas rendező, Nemes Jeles László és Deák Kristóf, a hét folyamán pedig Rófusz Ferenc Oscar-díjas animációs rendezővel is találkozhattak a filmrajongók.
Az Egykutya és Dák Kristóf elrabolta a 21. CineFest közönségének szívét
Fotó: Takács Joci
Kilenc napon át a magyar és a nemzetközi filmvilág figyelme Miskolcra szegeződött. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén is a kortárs filmművészet egyik legfontosabb találkozóhelye lett. A fesztivál alatt teltházas vetítések, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések és koncertek várták a látogatókat, miközben a város utcáin és mozijaiban valódi fesztiválhangulat uralkodott. A versenyprogramban hét magyar alkotás is szerepelt, a hazai közönség premierként láthatta Nemes Jeles László új filmjét, az Árvát, valamint Deák Kristóf Egykutya című alkotását.
Több mint tízezer néző, 144 vetítés a 21. Cinefesten
Az idei fesztivál versenyprogramja a kortárs filmművészet legújabb és legjelentősebb alkotásait hozta Miskolcra. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén hét magyar gyártású alkotás szerepelt a versenyprogramban, négy nagyjátékfilm és három dokumentumfilm
– foglalta össze Bíró Tibor fesztiváligazgató a zárógálán az idei év tapasztalatait.
Összesen 87 filmbemutatót tartottunk 144 vetítésen, közülük 25 vetítést követett közönségtalálkozó az alkotók részvételével. A vetítéseken kívül szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és – hosszú idő után – újra koncertek várták a közönséget, 37 fellépővel. A közönség érdeklődése és visszajelzései alapján rendkívül sikeres évet zártunk. Több mint 11 ezren váltottak jegyet az idei filmekre.
Erős jelenléte van a magyar filmnek
A díjkiosztó előtt Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos is köszöntötte a vendégeket.
Most van a filmesek nagy őszi fesztiválszezonja. Erős jelenléte van a magyar filmnek a nemzetközi fesztiválokon. Nagyon jó formában van a magyar mozgóképipar. Hét magyar alkotással tudtuk ezt megmutatni a nemzetközi filmek között. Nagy öröm, hogy a város gazdasági ereje találkozik a fesztiválon a kultúrával és a filmmel. Komoly potenciál van a fesztiválban, a több mint tízezres nézőközönség komoly dolog.
Cinefest díjátadó MiskolconFotók: Takács József
Miskolc minden évben győztes
Ez a fesztivál nemcsak egy rendezvény, hanem Miskolc kultúrájának kiemelkedő pillére, amely összekapcsol nézőket és alkotókat, közösségeket és generációkat. Egy győztese mindig van ennek a rendezvénynek, mégpedig Miskolc. Az elmúlt kilenc napban jó volt látni, ahogy megteltek a szabadtéri helyszínek, több mint tízezer jegy kelt el a vetítésekre. A filmművészet népszerűsége még mindig töretlen.
– köszöntötte a Művészetek Házában a közönséget Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere.
A 21. Cinefest díjazottjai között norvég és amerikai alkotások
Az Európai Mozi Nagykövete díjat 2025-ben Erik Poppe norvég rendező vehette át.
Hatalmas öröm, hogy itt lehetek ebben a csodálatos országban. Ez a filmművészet ünnepe. Amikor filmet készítek, arra törekszem, hogy találjak egy érdekes témát, hozzá egy történetet, és ne megoldást mutassak, hanem elgondolkoztassam az embereket.
A fesztivál fődíjait Joachim Trier és Kristen Stewart filmjei nyerték. A fesztivál fődíját, a Pressburger Imre-díjat Joachim Trier Érzelmi érték című filmje kapta. A zsűri szerint a film alaposan feltárja, miért alkotunk, és hogyan kapcsolódunk ezáltal másokhoz és önmagunkhoz. A Zukor Adolf-díjat, a fesztivál Nagydíját az amerikai Kristen Stewart első rendezése, A víz kronológiája nyerte, amely őszinteségével, bátorságával és kísérletező kedvével tűnt ki.
Iraki film magyar vonatkozással triplázott
A 21. CineFest egyik legnagyobb sikere Hasan Hadi Az elnök tortája című iraki filmje, amely három díjat is elhozott: a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI), a CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) és az Ökumenikus Zsűri elismerését. A film különlegessége, hogy a stábban magyar alkotók is dolgoztak – köztük Zányi Tamás hangmérnök, aki az Oscar-díjas Saul fia hangmérnöke is volt. Mindhárom díjat meghatottan vette át. Hadi rendező éppen a Saul fiát látva döntött úgy, hogy magyar hangcsapattal szeretné készíteni a filmje hangkulisszáit. Ennek részleteiről Zányi Tamással készült interjúnkban olvashat hamarosan.
Deák Kristóf elrabolta a közönség szívét
A közönség reakciója a legfontosabb
– nyilatkozta az Egykutya világpremierje után Deák Kristóf Oscar-díjas rendező a boon.hu-nak. A CineFesten igazán hatással volt a nézőkre, ugyanis a közönségszavazatok alapján az Egykutya című alkotása lett a fesztivál közönségdíjasa.
„A közönség reakciója a legfontosabb” – interjú Deák Kristóf Oscar-díjas rendezővel
A díjat Bakonyi Alexandrával, a film társproducerével és egyik főszereplőjével vették át.
Szükségünk van egymásra nekünk alkotóknak és a közönségnek
– emelte ki beszédében Bakonyi Alexandra, hogy mennyire fontos támogatni a független produkciókat, amilyen a popup produkcióban létrejött Egykutya színdarab, melyből a film született.
Köszönöm a CineFestnek, hogy ilyen erős programban szerepelhettünk. Nagyon jó jelzés ez a díj, hiszen a Mindenkivel is egy fesztiváldíjjal kezdődött az Oscar-díjig vezető út. Azóta ez a legnagyobb díjam
– mondta Deák Kristóf, aki a stábon túl kiemelte a darab szerzőjét, Varga Lórántot.
Már tudjuk, jövőre mikor lesz Miskolc a film fővárosa
A CineFesten láthatta először a hazai közönség Nemes Jeles László Árva című filmjét is, amelyet Magyarország a 2026-os Oscar-gálára nevez. Nemes Jeles Lászlóval készült interjúnkat hamarosan olvashatják a boon.hu-n. A fesztivál zárásaként az Európai Mozi Nagykövete idei díjazottja, Erik Poppe tiszteletére a közönség a rendező legújabb, Quisling: A vezér utolsó napjai című drámáját láthatta.
A 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4–12. között rendezik meg.
A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjazottjai:
- Pressburger Imre díj – A fesztivál fődíja a legjobb filmnek: Érzelmi érték (Sentimental Value / Affeksjonsverdi), r.: Joachim Trier
- Zukor Adolf díj – A fesztivál Nagydíja: A víz kronológiája (The Chronology of Water), r.: Kristen Stewart
- East of Europe díj: Beszélj hozzám, szél! (Wind, Talk to Me / Vetre, pričaj sa mnom), r.: Stefan Đorđević
- Dargay Attila díj – A magyar animáció ifjú tehetsége: László Dóra
- CineDocs díj: Itt élünk mi (We Live Here), r.: Zhanana Kurmasheva
- CineNewWave dokumentumfilmes díj: Következő megálló, r.: Potonyecz Fanni
- A CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
- A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb nemzetközi filmnek: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
- A FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűri díja a legjobb CineNewWave kisfilmnek: A hóhér reggelije, r.: Dr. Mokrai Mihály
- A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díja: Az elnök tortája (Mamlaket al-qasab / The President’s Cake), r.: Hasan Hadi
- Közönségdíj az internetes szavazás alapján: Egykutya
- Dr. Halmay Béla-díj – A miskolci kultúra lokálpatriótáinak: Salamon Attila
- A „Veszélyek az on-line médiában!” diákfilm pályázat díjazottjai:
1. Lure, r.: Pethes Boglárka, Balla Tünde,
2. no comment, r.: Juhász Barnabás,
3. Na, lássuk a következőt!, r.: Peresztegi Hanna
- Az Európai Mozi Nagykövete Díj: Erik Poppe
Korábban átadott díjak:
- Az Art-Mozi Egyesület díja az év legjobb filmjének (2024): Lefkovicsék gyászolnak, r.: Breier Ádám
- Életműdíj: Koltai Róbert és Tímár Péter