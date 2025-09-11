Egy észt színésznő, akit elvarázsolt Eger

Az Anyatigris című észt dráma Magyarországon a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon debütált. A premier után a film két észt színésznője, Katariina Unt és Teele Piibemann mesélt nekünk a forgatás kulisszatitkairól és magyarországi élményeikről. A színésznők nemcsak a nehéz témáról, hanem személyes emlékekről is őszintén beszéltek.

Katariina Unt és Teele Piibemann a Anyatigris magyarországi premierjén a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon

Tabudöntögető film a CineFesten

Az Anyatigris egy tabudöntögető anya–lánya dráma.

Ez egy nagyon erős film

– fogalmazott Katariina Unt, aki az anyát játssza a filmben a boon.hu-nak.

Nem lehet mellette közömbösen elmenni, mert olyan témát mutat be, amiről sokszor nem merünk beszélni. Ezért is fontos, hogy fesztiválokon, például Miskolcon lássák az emberek. Borzasztóan nehezen megemészthető témáról van szó, ezért voltak olyanok, akik kifejezetten féltek megnézni a moziban. Ugyanakkor sokaknak pont ez segített, mert végre látták a saját szempontjukat a vásznon.

A még középiskolás – első filmszerepében bemutatkozó – Teele Piibemann szerint a forgatókönyv már az első olvasáskor sokkolta.

Amikor először elolvastam a scriptet, azt mondtam: úristen, ezt hogy fogjuk megcsinálni? De közben megéreztem benne azt is, hogy ez mennyire valóságos. Sok fiatal tényleg küzd ilyen dolgokkal.

Katariina Unt nem először járt Magyarországon, Eger különösen megérintette

Helena mentős, hivatásos gondozó, aki paradox módon nem tudja, hogyan kell gondoskodni tizenéves lányáról, Stefiről, amikor az veszélyes és önpusztító útra téved. Helena nem a szavak, hanem a tettek embere, így szélsőséges megoldáshoz folyamodik: azt tervezi, hogy titokban elrabolja és bebörtönzi a lányt, hogy távol tartsa a gonosz világtól. De a dolgok nem a terv szerint alakulnak. Egy váratlan eseménysorozat sokkolja Helenát, és arra kényszeríti, hogy teljesen új módon közelítsen anyai érzéseihez.

Négy hónap forgatás, improvizáció és hóesés

Februártól májusig forgattunk, de előtte hetekig próbáltunk

– mesélte Katariina Unt a forgatásról.

Szerettem ezt a munkamódszert, mert a próbák alatt tényleg megismerhettük egymást Teelével.

Teele Piibemann kedvenc jelenetei közé tartozott, amikor egy kicsit improvizálhattak.

Amikor az anyám karaktere elzárja a lányát, egyszer csak azt mondta a rendező: ‘csak hagyjátok, hogy történjen’. És mi hagytuk. Annyira erős lett, hogy bekerült a filmbe. A másik kedvencem az volt, amikor a galerivel bandáztunk spontán a felvételek kedvéért.

