1 órája
Egy észt színésznő, akit elvarázsolt Eger
Az Anyatigris című észt dráma az anya–lánya kapcsolat határait feszegeti, tabudöntögető őszinteséggel. A film magyarországi premierje a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol a két főszereplő, Katariina Unt és Teele Piibemann személyesen meséltek élményeikről.
Az Anyatigris magyarországi premierjén jelen volt a két főszereplő is
Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
Fotó: Horvath Csongor
Az Anyatigris című észt dráma Magyarországon a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon debütált. A premier után a film két észt színésznője, Katariina Unt és Teele Piibemann mesélt nekünk a forgatás kulisszatitkairól és magyarországi élményeikről. A színésznők nemcsak a nehéz témáról, hanem személyes emlékekről is őszintén beszéltek.
Tabudöntögető film a CineFesten
Az Anyatigris egy tabudöntögető anya–lánya dráma.
Ez egy nagyon erős film
– fogalmazott Katariina Unt, aki az anyát játssza a filmben a boon.hu-nak.
Nem lehet mellette közömbösen elmenni, mert olyan témát mutat be, amiről sokszor nem merünk beszélni. Ezért is fontos, hogy fesztiválokon, például Miskolcon lássák az emberek. Borzasztóan nehezen megemészthető témáról van szó, ezért voltak olyanok, akik kifejezetten féltek megnézni a moziban. Ugyanakkor sokaknak pont ez segített, mert végre látták a saját szempontjukat a vásznon.
A még középiskolás – első filmszerepében bemutatkozó – Teele Piibemann szerint a forgatókönyv már az első olvasáskor sokkolta.
Amikor először elolvastam a scriptet, azt mondtam: úristen, ezt hogy fogjuk megcsinálni? De közben megéreztem benne azt is, hogy ez mennyire valóságos. Sok fiatal tényleg küzd ilyen dolgokkal.
Helena mentős, hivatásos gondozó, aki paradox módon nem tudja, hogyan kell gondoskodni tizenéves lányáról, Stefiről, amikor az veszélyes és önpusztító útra téved. Helena nem a szavak, hanem a tettek embere, így szélsőséges megoldáshoz folyamodik: azt tervezi, hogy titokban elrabolja és bebörtönzi a lányt, hogy távol tartsa a gonosz világtól. De a dolgok nem a terv szerint alakulnak. Egy váratlan eseménysorozat sokkolja Helenát, és arra kényszeríti, hogy teljesen új módon közelítsen anyai érzéseihez.
Négy hónap forgatás, improvizáció és hóesés
Februártól májusig forgattunk, de előtte hetekig próbáltunk
– mesélte Katariina Unt a forgatásról.
Szerettem ezt a munkamódszert, mert a próbák alatt tényleg megismerhettük egymást Teelével.
Teele Piibemann kedvenc jelenetei közé tartozott, amikor egy kicsit improvizálhattak.
Amikor az anyám karaktere elzárja a lányát, egyszer csak azt mondta a rendező: ‘csak hagyjátok, hogy történjen’. És mi hagytuk. Annyira erős lett, hogy bekerült a filmbe. A másik kedvencem az volt, amikor a galerivel bandáztunk spontán a felvételek kedvéért.
Katariina Unt a forgatás első napjára emlékszik vissza legintenzívebben.
A hóesés miatt előre kellett hoznunk a film érzelmileg legnehezebb jelenetét, ami egyébként a vége. Ez olyan volt, mintha egy hegy tetejére kellene felérni úgy, hogy még el sem indultunk az úton.
Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!
Észtországban érdekes volt a film fogadtatása
Nagyon érdekes volt látni, hogyan reagáltak Észtországban
– mesélte Katariina Unt.
Sokan azt mondták, csodálatos és felszabadító élmény, mások viszont inkább megvárták, hogy a tévében leadják, mert a téma nehézsége és mélysége miatt féltek a saját reakcióiktól.
Teele Piibemann hozzátette:
Fiatalok kerestek meg, akik azt mondták, végre valaki kimondja az ő problémáikat. Ez nekem óriási erőt adott, ezért is szeretem ezt a szakmát. Olyan jó érzés volt hallani, hogy valakinek a film segített feldolgozni a saját élményeit.
Először jártak Miskolcon
Megkérdeztük a két színésznőt arról is, hogy jártak-e már Magyarországon, esetleg Miskolcon. Kiderült, hogy Katariina már járt Magyarországon, ráadásul nyaralási célpontként választották.
Most először vagyok Miskolcon, de pár éve a férjemmel bejártuk Budapestet és Eger környékét. Eger annyira elvarázsolt, hogy azóta is emlegetjük otthon. A miskolci fesztiválon pedig hihetetlenül kedves közönséggel találkoztunk
Teele Piibemann most először, a CineFesten jár Magyarországon.
Ez az első alkalom, hogy Magyarországon vagyok. Bár az eső miatt nem sokat láttunk Miskolcból, találtunk egy hangulatos kávézót a főutcán, ami rögtön belopta magát a szívembe.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Mit tartogat a jövő?
Katariina Unt elmondta, több filmje utómunkálatban van, míg Teele Piibemann épp külföldi tanulmányait fejezi be.
Nagyon várom, hogy újra forgathassak
– mondta Teele, de elsődleges célja befejezni a középiskolát.
Ez a film megmutatta, hogy nem kell félnem a komoly témáktól.
Katariina Unt zárásként hozzátette:
Sokat segített nekem ez a film is abban, hogy más szemszögből lássam az anyaságot és a gondoskodást. Ez egy olyan élmény, amit magammal viszek a következő munkáimba is.
ANYATIGRIS/2024 / Észtország, Németország, Lettország
- Rendező: Liina TRIŠKINA-VANHATALO
- Producer: IVO FELT
- Forgatókönyvíró: Liina TRIŠKINA-VANHATALO
- Operatőr: Erik PÕLLUMAA
- Vágó: Moonika PÕDERSALU
- Szereplők: Katariina UNT, Teele PIIBEMANN, Ivo UUKKIVI
A CineFest további híreiért kövesse a boon.hu-t!
Ez az év végjátéka! Vastaps fogadta az Egykutyát a miskolci világpremieren
Valóságshow-ból a Kegyelem világpremierjére: Árpa Attila a CineFesten