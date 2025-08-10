Taktabájon zengett ma a Zempléni Fesztivál

Augusztus 8-án, pénteken kezdődött a 34. Zempléni Fesztivál Sárospatakon, a Rákóczi-vár udvarában. A nyitóhangversenyen a Budafoki Dohnányi Zenekar lépett fel Dmitry Yudin zongorista közreműködésével, Hollerung Gábor vezényletével. A közönség Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét és Bartók Concerto-ját élvezhette a csillagos ég alatt. A fesztivál augusztus 17-ig, vasárnapig tart, 25 település 40 helyszínén, több mint 500 fellépővel, koncertekkel, irodalmi estekkel és kiállításokkal várva a közönséget.

A Zempléni Fesztivál taktabáji koncertjén Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a látogatókat

Fotó: Derencsényi István / Forrás: MTI

A kultúra ápolása, így a Zempléni Fesztivál kulcskérdés a nemzet fennmaradásához

A fesztivál vasárnapi kiemelt eseményét Taktabájon tartották, ahol a református templomban a Concerto Armonico adott hangversenyt. Az ünnepi hangulatot emelte, hogy a koncertet Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg.

A magyar kultúra megőrzése és továbbadása a következő generációknak elengedhetetlen a nemzet fennmaradásához

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, ugyanilyen fontos a keresztény hit is, ezért különleges, hogy a fesztivál több koncertjének is templomok adnak helyet. Mint mondta, a Zempléni Fesztivál a templomi koncertekkel hidat teremt a zene, a művészet és a hit között.