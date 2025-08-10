augusztus 10., vasárnap

Concerto Armonico

1 órája

Taktabájon zengett ma a Zempléni Fesztivál

Címkék#koncert#Tokaj-Hegyalja#Zempléni Fesztivál#Koncz Zsófia#Taktabáj

Különleges zenei élmény várta vasárnap a látogatókat Taktabájon. A 34. Zempléni Fesztivál keretében csendült fel a Concerto Armonico játéka.

Boon.hu
Taktabájon zengett ma a Zempléni Fesztivál

A fotó Sárospatakon, a Rákóczi-vár udvarában készült, a 34. Zempléni Fesztivál nyitó hangversenyén

Forrás: Zemplén Médiacentrum

Augusztus 8-án, pénteken kezdődött a 34. Zempléni Fesztivál Sárospatakon, a Rákóczi-vár udvarában. A nyitóhangversenyen a Budafoki Dohnányi Zenekar lépett fel Dmitry Yudin zongorista közreműködésével, Hollerung Gábor vezényletével. A közönség Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét és Bartók Concerto-ját élvezhette a csillagos ég alatt. A fesztivál augusztus 17-ig, vasárnapig tart, 25 település 40 helyszínén, több mint 500 fellépővel, koncertekkel, irodalmi estekkel és kiállításokkal várva a közönséget.

A Zempléni FEsztivál taktabáji koncertjén Koncz Zsófia köszöntötte a résztvevőket.
A Zempléni Fesztivál taktabáji koncertjén Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője  is köszöntötte a látogatókat
Fotó: Derencsényi István / Forrás: MTI

A kultúra ápolása, így a Zempléni Fesztivál kulcskérdés a nemzet fennmaradásához

A fesztivál vasárnapi kiemelt eseményét Taktabájon tartották, ahol a református templomban a Concerto Armonico adott hangversenyt. Az ünnepi hangulatot emelte, hogy a koncertet Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg.

A magyar kultúra megőrzése és továbbadása a következő generációknak elengedhetetlen a nemzet fennmaradásához 

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, ugyanilyen fontos a keresztény hit is, ezért különleges, hogy a fesztivál több koncertjének is templomok adnak helyet. Mint mondta, a Zempléni Fesztivál a templomi koncertekkel hidat teremt a zene, a művészet és a hit között.

A fesztivál erősíti Tokaj-Hegyalja és Zemplén örökségét

Koncz Zsófia ismertette, hogy a kormány az uniós támogatások átlagának kétszeresét biztosítja a kulturális szervezeteknek és az előadóművészetnek. Idén 100 millió forinttal támogatták a Zempléni Fesztivált, mert hisznek abban, hogy a rendezvény erősíti Tokaj-Hegyalja és a Zemplén kulturális örökségét. Országosan tavaly 7 millióan látogattak színházakba, közel egymillióan pedig hangversenyekre.

Taktabáj új település a fesztivál térképén

Taktabáj idén először csatlakozott a fesztiválhoz. A helyi református templomban a „puritánság és a barokk hivalkodás” találkozott egyedülálló módon – hangsúlyozta Hollerung Gábor fesztiváligazgató. Rézműves János, Taktabáj polgármestere büszkén köszöntötte a vendégeket, és reményét fejezte ki, hogy a település a jövőben is a fesztivál egyik állandó helyszíne lesz.

Augusztus második hétvégéje eseményekben gazdag Borsod-Abaúj-Zemplénben. A további programokról alábbi cikkeinkben olvashat.

 

