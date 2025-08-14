Kompozíciók és improvizációk a zempléni templomban

„Az élmények harmóniájával vár a Zempléni Fesztivál, 40 helyszínen, 25 településen, több mint 500 fellépő művésszel” – írta a Boon.hu az eseménysorozat beharangozásaképpen öt héttel ezelőtt. Immár 34.-szer tartják a rendezvények sorát a fenti mottóval, idén augusztus 8. és 17. között.

A Zempléni Fesztivál programsorozatának egyik állomása volt a bodrogkeresztúri katolikus templom

Fotó: Vajda János

Zempléni Fesztivál: szerda esti cimbalommuzsika

A Zempléni Fesztivál célja, hogy sokszínű kulturális programokkal, valamint a kultúra és a turizmus összekapcsolásával felhívja a figyelmet a régió történelmi és kulturális értékeire.

Ugyancsak a fent említett cikkünkből egy másik idézet.