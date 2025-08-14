augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zempléni fesztivál

1 órája

Kompozíciók és improvizációk a zempléni templomban

Címkék#cimbalom#Zempléni Fesztivál#hangverseny#Koncz Zsófia#Dzsessz#kulturális programsorozat#koncert#bodrogkeresztúr

Három koncertet is rendeztek szerdán kora este a Zempléni Fesztivál keretében – egyidejűleg. Mi Bodrogkeresztúron jártunk.

Boon.hu

„Az élmények harmóniájával vár a Zempléni Fesztivál, 40 helyszínen, 25 településen, több mint 500 fellépő művésszel” – írta a Boon.hu az eseménysorozat beharangozásaképpen öt héttel ezelőtt. Immár 34.-szer tartják a rendezvények sorát a fenti mottóval, idén augusztus 8. és 17. között

zempléni fesztivál
A Zempléni Fesztivál programsorozatának egyik állomása volt a bodrogkeresztúri katolikus templom
Fotó: Vajda János

Zempléni Fesztivál: szerda esti cimbalommuzsika

A Zempléni Fesztivál célja, hogy sokszínű kulturális programokkal, valamint a kultúra és a turizmus összekapcsolásával felhívja a figyelmet a régió történelmi és kulturális értékeire.

Ugyancsak a fent említett cikkünkből egy másik idézet.

A fesztiváligazgató szavaival élve

a programsorozat Magyarország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja, melynek kínálatában rendkívül sok stílus és műfaj kap helyet: komolyzenei koncertek, jazz, népzene, világzene, kamaraprodukciók, tánc és gyerekprogramok. 

A felsoroltak közül tegnap a dzsessz és komolyzenének jutott a főszerep: három koncertet is rendeztek három különböző helyszínen egyidejűleg, délután 5 órai kezdettel. Előtte is, utána is akadt további kulturális program bőven, csak ezen az egy napon!

Augusztus 13.

  • Sárik Péter Trió & Koszika, Újhuta, Kastélyszálló
  • Lukács Miklós: Timeless, Bodrogkeresztúr, római katolikus templom
  • Barokk gyöngyszemek – a Trio BernART hangversenye, Bekecs, római katolikus templom
  • Mese és valóság – Dalok a tengerentúlról, Sátoraljaújhely, Bortemplom
  • Nyáresti várzene, Borsi (Borša), Rákóczi Kastélyközpont
  • Kedvenc magyar örökzöldjeim – Szőke Nikoletta és zenekara, Tarcal, Andrássy Kúria
  • Esti Jazz – Varga Bendegúz Quartet, feat.: Koncz Kriszta, Sárospatak, Borterasz, Szt. Erzsébet utca

A második hangversenyre jutott el a Borsod Online stábja, hogy képeket készítsen Lukács Miklós cimbalomművész előadásáról.

zempléni fesztivál
Lukács Miklós cimbalomművész koncertjének címe ez volt: Timeless
Fotó: Vajda János

A Zempléni Fesztiválon jártunk szerdán

Fotók: Vajda János

„Lukács Miklóst a világ egyik legismertebb és legsokoldalúbb cimbalomművészeként tartják számon, és hangszerének meghatározó úttörőjeként tisztelik. Előadásaiban a kortárs zene, a jazz és a különböző népek zenéi egyedi hangzásvilággá fonódnak össze. Művészetével új megvilágításba helyezte hangszerét, megmutatva a cimbalom hangzásának és lehetőségeinek olyan dimenzióit, amelyeket sokszínű játékmódjában ismerhettünk meg először. A BMC Records kiadásában tavaly megjelent szólólemeze, a Timeless után újabb szólóprogramot dolgozott ki, amely nagyszerű alkalmat kínál arra, hogy mélyebben betekintsünk Lukács Miklós zenei világába, és átéljük annak műfajokon átívelő gazdagságát. Koncertjén a megírt kompozíciók és az adott pillanatban születő improvizációk harmonikusan egészítik ki egymást, miközben a cimbalom páratlan hangzásvilága teljes pompájában bontakozik ki.” (forrás)

zempleni_fesztival003
Koncz Zsófia is részt vett a bodrogkeresztúri koncerten
Fotó: Vajda János

Koncz Zsófia államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a szerda kora esti hangverseny nyitányaként az alábbiakat mondta el a koncertközönség előtt:

– A bodrogkeresztúri római katolikus templom fantasztikus felújításon esett át nemrégiben. Büszkék lehetünk rá, hogy 3200 templomot újítottunk fel az elmúlt években. A Zempléni Fesztivál hihetetlenül fontos esemény. Jelentőségét az adja, hogy milyen sokszínű. Beleértve azt is, hogy sok kisebb településre, vagy olyan kisebb templomokba visz kulturális eseményeket, mint ez a mostani.

Még több érdekes hír a boon.hu oldalán:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu