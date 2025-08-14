50 perce
Kompozíciók és improvizációk a zempléni templomban
Három koncertet is rendeztek szerdán kora este a Zempléni Fesztivál keretében – egyidejűleg. Mi Bodrogkeresztúron jártunk.
„Az élmények harmóniájával vár a Zempléni Fesztivál, 40 helyszínen, 25 településen, több mint 500 fellépő művésszel” – írta a Boon.hu az eseménysorozat beharangozásaképpen öt héttel ezelőtt. Immár 34.-szer tartják a rendezvények sorát a fenti mottóval, idén augusztus 8. és 17. között.
Zempléni Fesztivál: szerda esti cimbalommuzsika
A Zempléni Fesztivál célja, hogy sokszínű kulturális programokkal, valamint a kultúra és a turizmus összekapcsolásával felhívja a figyelmet a régió történelmi és kulturális értékeire.
Ugyancsak a fent említett cikkünkből egy másik idézet.
Az élmények harmóniájával vár a Zempléni Fesztivál, 40 helyszínen, 25 településen, több mint 500 fellépő művésszel
A fesztiváligazgató szavaival élve
a programsorozat Magyarország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja, melynek kínálatában rendkívül sok stílus és műfaj kap helyet: komolyzenei koncertek, jazz, népzene, világzene, kamaraprodukciók, tánc és gyerekprogramok.
A felsoroltak közül tegnap a dzsessz és komolyzenének jutott a főszerep: három koncertet is rendeztek három különböző helyszínen egyidejűleg, délután 5 órai kezdettel. Előtte is, utána is akadt további kulturális program bőven, csak ezen az egy napon!
Augusztus 13.
- Sárik Péter Trió & Koszika, Újhuta, Kastélyszálló
- Lukács Miklós: Timeless, Bodrogkeresztúr, római katolikus templom
- Barokk gyöngyszemek – a Trio BernART hangversenye, Bekecs, római katolikus templom
- Mese és valóság – Dalok a tengerentúlról, Sátoraljaújhely, Bortemplom
- Nyáresti várzene, Borsi (Borša), Rákóczi Kastélyközpont
- Kedvenc magyar örökzöldjeim – Szőke Nikoletta és zenekara, Tarcal, Andrássy Kúria
- Esti Jazz – Varga Bendegúz Quartet, feat.: Koncz Kriszta, Sárospatak, Borterasz, Szt. Erzsébet utca
A második hangversenyre jutott el a Borsod Online stábja, hogy képeket készítsen Lukács Miklós cimbalomművész előadásáról.
A Zempléni Fesztiválon jártunk szerdánFotók: Vajda János
„Lukács Miklóst a világ egyik legismertebb és legsokoldalúbb cimbalomművészeként tartják számon, és hangszerének meghatározó úttörőjeként tisztelik. Előadásaiban a kortárs zene, a jazz és a különböző népek zenéi egyedi hangzásvilággá fonódnak össze. Művészetével új megvilágításba helyezte hangszerét, megmutatva a cimbalom hangzásának és lehetőségeinek olyan dimenzióit, amelyeket sokszínű játékmódjában ismerhettünk meg először. A BMC Records kiadásában tavaly megjelent szólólemeze, a Timeless után újabb szólóprogramot dolgozott ki, amely nagyszerű alkalmat kínál arra, hogy mélyebben betekintsünk Lukács Miklós zenei világába, és átéljük annak műfajokon átívelő gazdagságát. Koncertjén a megírt kompozíciók és az adott pillanatban születő improvizációk harmonikusan egészítik ki egymást, miközben a cimbalom páratlan hangzásvilága teljes pompájában bontakozik ki.” (forrás)
Koncz Zsófia államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a szerda kora esti hangverseny nyitányaként az alábbiakat mondta el a koncertközönség előtt:
– A bodrogkeresztúri római katolikus templom fantasztikus felújításon esett át nemrégiben. Büszkék lehetünk rá, hogy 3200 templomot újítottunk fel az elmúlt években. A Zempléni Fesztivál hihetetlenül fontos esemény. Jelentőségét az adja, hogy milyen sokszínű. Beleértve azt is, hogy sok kisebb településre, vagy olyan kisebb templomokba visz kulturális eseményeket, mint ez a mostani.
Még több érdekes hír a boon.hu oldalán:
A tűzoltóparancsnok szétlőtte a szigetet! + fotók és videók a helyszínről