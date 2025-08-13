Jókai-domborművet avattak Tokajban

Az államtitkár üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy a Tokaji Írótáborok alkalmával a jeles évfordulókhoz köthetően emléket állítanak az irodalom nagyjainak az emlékparkban. Jelezte, hogy ezen a helyen fontos az emlékezet, és méltatta Juha Richárd munkáját, aki az író arcát "az örökkévalóság számára formázta bele e nemes anyagba". Jókai népszerűsége kiváló alapot jelent ahhoz, hogy nemzeti kultúránkat alapjaiban formáló alakját minél több módon megidézzük, és a nemzeti műveltség gyarapításának és a kulturális identitás megerősítésének a szolgálatába állítsuk - hangsúlyozta Závogyán Magdolna.

Závogyán Magdolna a Tokaji Írótáborban a dombormű avatás előtt mondott beszédet

Fotó: Erdős József / Forrás: MTI

Az államtitkár szerint mindez komoly feladat és felelősségteljes kihívás a 21. század harmadik évtizedében a kulturális kormányzat, a köznevelés, a civil szektor és a helyi közösségek számára egyaránt. Felhívta a figyelmet arra, nagyban rajtunk múlik az, hogy gyermekeink és unokáink mennyit tudnak majd Jókairól és mennyit éreznek magukénak a páratlan életműből. Závogyán Magdolna emlékeztetett arra, hogy Jókai saját életútja akár egy remekbe szabott regényének a tárgya is lehetne. A szakértők szerint az író minden jellemvonása megtalálható hőseiben, akiket aprólékos gonddal rajzolt meg. "Talán minden magyar ember, aki nem ismerhette őt személyesen, megengedheti magának, hogy egy egyetlen és egyéni Jókai képet fessen lelkében és szívében" - fogalmazott.

Emlékév a Tokaji Írótáborban is

Závogyán Magdolna kiemelte: műalkotást avatni és fát ültetni a nagyok tiszteletére kézzel fogható, megragadható esemény. Szerinte ennek egyre nagyobb jelentősége van "egy olyan világban, amelyben egyetlen kattintással hozhatók létre vagy tüntethetők el tartalmak, melyben a teljesítmény sokszor illúzió és a kérész életű forma gyakran felemészti számunkra a lényeget". Hozzátette: a Jókai Mór születésének bicentenáriumához kapcsolódó események tökéletesen bizonyítják, hogy az emlékévek nem kötelező formaságok.

Fotó: Erdős József / Forrás: MTI

Jókai szellemi hagyatéka egyszerre hálás és nehéz tárgya az emlékezésnek, mert a vele kapcsolatos általános ismeretek csak villanásszerű képeket adnak az író páratlanul gazdag munkásságáról, közéleti szerepvállalásáról és kortársai által szeretve tisztelt kivételes egyéniségéről is - mutatott rá az államtitkár.