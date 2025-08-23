Strand és irodalom: mi a közös egy strandlabdában és Jókai Mórban?

Lezajlott a Jókai200 Emlékév egyik legkülönlegesebb eseménye Tiszaújvárosban. Az író születésének 200. évfordulója alkalmából indított országos programsorozat a nyári hőségben a strandokra is ellátogatott, hogy egy kicsit másképp, sokkal könnyedebb formában hozza közelebb az emberekhez a legnagyobb magyar mesemondót.

Játszva tanultak a strandon.

Strandolás és kultúra

A programsorozat részeként a tiszaújvárosi fürdőzőknek sem kellett unalmas irodalomórára gondolniuk. A helyszínre kitelepült szervezők egyszerű, játékos feladatokkal várták a vállalkozó kedvű strandolókat. A helyes megfejtésekért és a sikeresen teljesített kihívásokért cserébe az emlékév arculatával ellátott ajándékokat, például Jókai arcképét viselő strandtáskát, labdát, legyezőt vagy frizbit nyerhettek a résztvevők.

Az eseményt augusztus 19-én, kedden tartották a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben, és a célja az volt, hogy egy szórakoztató, nyári program keretében irányítsa rá a figyelmet Jókai Mór munkásságára, megmutatva, hogy az üzenetei a ma generációja számára is fontosak lehetnek.