Jókai 200 Tiszaújvárosban

1 órája

Strand és irodalom: mi a közös egy strandlabdában és Jókai Mórban?

Címkék#Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő#Jókai 200#esemény

Ki gondolta volna, hogy az irodalom és a strandolás ilyen jól megférnek egymás mellett? A tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben most kiderült, hogy milyen az, amikor Jókai Mór szellemisége ellátogat a medencék partjára. Az országos programsorozat részeként játékos feladatokkal és ajándékokkal várták a fürdőzőket.

Lezajlott a Jókai200 Emlékév egyik legkülönlegesebb eseménye Tiszaújvárosban. Az író születésének 200. évfordulója alkalmából indított országos programsorozat a nyári hőségben a strandokra is ellátogatott, hogy egy kicsit másképp, sokkal könnyedebb formában hozza közelebb az emberekhez a legnagyobb magyar mesemondót.

Játszva tanultak a strandon.
Játszva tanultak a strandon.

Strandolás és kultúra

A programsorozat részeként a tiszaújvárosi fürdőzőknek sem kellett unalmas irodalomórára gondolniuk. A helyszínre kitelepült szervezők egyszerű, játékos feladatokkal várták a vállalkozó kedvű strandolókat. A helyes megfejtésekért és a sikeresen teljesített kihívásokért cserébe az emlékév arculatával ellátott ajándékokat, például Jókai arcképét viselő strandtáskát, labdát, legyezőt vagy frizbit nyerhettek a résztvevők.

Az eseményt augusztus 19-én, kedden tartották a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben, és a célja az volt, hogy egy szórakoztató, nyári program keretében irányítsa rá a figyelmet Jókai Mór munkásságára, megmutatva, hogy az üzenetei a ma generációja számára is fontosak lehetnek.

 

