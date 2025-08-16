Az onkológiáról a Showder Klubba: egy tiszaújvárosi nővér lett az ország új kedvence

Lezárult a Stand up comedy Humortársulat ingyenes tehetségkutató programja, a Humortechnikum 2025. Az idei győztes a tiszaújvárosi Koleszár Henrietta lett, aki személyes történeteivel és magával ragadó előadásmódjával győzte le a hétfős döntő mezőnyét. A siker egy csapásra az országos ismertség kapujába repítette, Orosz Gyuri, a verseny alapítója ugyanis azonnal meghívta a Stand up comedy Humortársulat tagjai közé, a helyszínen pedig Zétényi Dóri, a Showder Klub főszerkesztője jelentette be a nagy hírt: Henrietta tavasszal a televízió képernyőjén is bemutatkozhat.

Pár lépésre a Showder Klubtól

Heni olyan tehetség, aki méltán állhat a dobogó legmagasabb fokán

-fogalmazott Zétényi.

Úton a Showder Klub felé

Henrietta előadása nemcsak a közönséget, de a szakmai zsűrit is meggyőzte, amelyben Orosz Gyuri mellett Magyed, Redenczki Marcsi és Kertész Ricsi foglalt helyet.

Nagyon fogsz hiányozni az egészségügyből.

fogalmazott Kertész Ricsi az értékelés során, míg Redenczki Marcsi a nagyszerűen alkalmazott öniróniát méltatta. Orosz Gyuri bevallotta, hogy ítészi szerepéről is megfeledkezett az előadás alatt, annyira magával ragadta a produkció.

Na ez a professzionalizmus!

-tette hozzá a zsűri elnöke.

Pajzsból lett hivatás a humor

Henrietta számára a humor nem volt mindig ennyire tudatos eszköz.

Gyermekként kövér és szemüveges kisgyerek voltam, a humort pajzsként használtam. Ha előbb nevetek magamon, akkor más miért nevetne rajtam?

-vallotta be.

Egy nehéz élethelyzet adta meg neki a végső lökést, hogy a humort ne csak védekezésre, hanem hivatásként használja. Bár a válogatón még izgult, az első nevetés után tudta, hogy jó úton jár. A felkészülés alatt mentora, Orosz Gyuri mindenben segítette, őszinte visszajelzéseivel csiszolva Henrietta előadásmódját. A döntő napján már érezte, hogy esélyes lehet, de a végső pillanatig nem akarta elhinni.

Bármi is lett volna az eredmény, tudtam, hogy győztem. Legyőztem magam, mert kiléptem a komfortzónámból.

-mondta

A küzdeni akarás ereje

A 31 éves Henrietta Tiszaújvárosban nőtt fel, szakmáját Miskolcon szerezte, majd 2016-ban költözött Budapestre. A humor mögött mély tragédiák és hatalmas lelkierő húzódik meg. A covid járvány 2022-ben súlyos veszteségeket hozott az életébe.

Édesanyámat 51 éves korában egy hét leforgása alatt ragadta el tőlünk a világjárvány, és ugyanebben az évben az egyik legjobb barátomat hosszan tartó, daganatos betegsége miatt hívta el az ég mellőlünk. Az ő elvesztésük hatalmas törés volt számomra. De úgy gondolom, hogy amekkora fájdalom maradt bennem, legalább akkora erő, küzdeni akarás is költözött belém, hogy ne csak magamért, de értük is megmutassam, hogy képes vagyok harcolni az álmaimért.

Henrietta most a tavaszi Showder Klub fellépésre készül, hosszabb távon pedig szeretné, ha a humor válna a főállásává. Kedvenc könyve A kis herceg, amelynek üzenete a hitvallása is: az örömöt bárhol megtalálhatjuk, ha elég figyelmesek vagyunk.