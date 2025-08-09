A kis borsodi falu, ahol a legnagyobb sztárok énekelnek évről évre - fotókkal, videóval

Vastaps a StEfrem férfikarnak

Szombaton 11 órától Magyarország legismertebb vokális együttese, a StEfrem – vagy eredeti nevén a Szent Efrém Férfikar – töltötte meg a perkupai katolikus templomot, sőt az előtte lévő teret is. A kar tagjai Révfülöpről érkeztek, és hajnal háromkor foglalták el perkupai szállásukat – osztották meg a közönséggel. A műsor görög énekekkel kezdődött, majd Bartók különlegesség csendült fel, ezután dél-amerikai, orosz, cseh és görögkatolikus énekek szórakoztatták a közönséget.

Az együttes alapítója, Bubnó Tamás elmondta, hogy bár nem perkupai, hanem abaúji származású, sokat járt a településen, először 1965-ben. Minden dal végén hatalmas vastaps ünnepelte a kart, még a templom előtti kavicsokkal játszó gyerekek is abbahagyták a várépítést, hogy megtapsolják őket.

Így lett Perkupa a kultúra egyik otthona

A Perkupai Operafesztivál ma már a térség kulturális naptárának egyik legfontosabb eseménye. A három nap alatt a falut megtöltik a zenekedvelők, a művészek pedig hálás, lelkes közönség előtt léphettek színpadra. A fesztivál bebizonyította, hogy a magas kultúra nem kizárólag nagyvárosi kiváltság.

Az Operafesztivál minden programja ingyenesen látogatható.

További programok: Augusztus 9. szombat 17.00 – Myrtill és Swinguistiquoe sanzonest egyenesen Párizsból, a perkupai református templomban 19.30 – Operagála a perkupai református templomban, melynek sztárvendégei: Rőser Orsolya Hajnalka, Kovácsházi István és Vida Péter; közreműködnek: Szegedi Csaba, Tóth Sámuel Csaba és a Brasstones Rézfúvós Quintett 21.00 – művészsimogató és szeretetvendégség a perkupai református templom kertjében Augusztus 10. vasárnap 10.00 – fesztiválzáró hálaadó istentisztelet a perkupai református templomban