1 órája
A kis borsodi falu, ahol a legnagyobb sztárok énekelnek évről évre - fotókkal, videóval
Perkupa három napra az opera, a sanzon és a klasszikus zene központjává válik minden nyáron. A Perkupai Operafesztivál idén is neves művészeket, változatos műsorokat és felejthetetlen élményeket hozott Borsod szívébe, és van egy jó hírünk, még nincs vége!
Hatalmas sikert aratott a StEFREM Férfikar a Perkupai Operafesztiválon
Fotó: Vajda János
Ahogy arról már a boon.hu is beszámolt, Szegedi Csaba, a Magyar Állami Operaház baritonja a borsodi Perkupáról származik, és mindig is szoros kapcsolatot ápolt szülőfalujával. Pályája során rendszeresen visszatért ide koncertezni, majd úgy döntött, ennél is többet szeretne adni. Elindította a Perkupai Operafesztivált. A kezdeményezés évről évre fejlődött, többnapossá vált, és egyre szélesebb spektrumát öleli fel a magas kultúrának. Az operaénekes nagy sikerrel hozta el a térségbe azokat az élményeket, amelyekről tudta, hogy van rájuk igény.
A Perkupai Operafesztivál idén is a legnagyobb nevekkel hódít
Az operafesztivál nyitónapján, augusztus 8-án Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész adott lenyűgöző koncertet Szegedi Csaba közreműködésével.
Büszke vagyok a fantasztikus művészeinkre és segítőinkre, akik komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy közös ügyünk virágozzon. Szeretettel várunk mindenkit a Perkupai Operafesztivál előadásaira
– fogalmazott Szegedi Csaba a fesztivál nyitónapja előtt közösségi oldalán.
Perkupai OperafesztiválFotók: Vajda János
Vastaps a StEfrem férfikarnak
Szombaton 11 órától Magyarország legismertebb vokális együttese, a StEfrem – vagy eredeti nevén a Szent Efrém Férfikar – töltötte meg a perkupai katolikus templomot, sőt az előtte lévő teret is. A kar tagjai Révfülöpről érkeztek, és hajnal háromkor foglalták el perkupai szállásukat – osztották meg a közönséggel. A műsor görög énekekkel kezdődött, majd Bartók különlegesség csendült fel, ezután dél-amerikai, orosz, cseh és görögkatolikus énekek szórakoztatták a közönséget.
Az együttes alapítója, Bubnó Tamás elmondta, hogy bár nem perkupai, hanem abaúji származású, sokat járt a településen, először 1965-ben. Minden dal végén hatalmas vastaps ünnepelte a kart, még a templom előtti kavicsokkal játszó gyerekek is abbahagyták a várépítést, hogy megtapsolják őket.
Így lett Perkupa a kultúra egyik otthona
A Perkupai Operafesztivál ma már a térség kulturális naptárának egyik legfontosabb eseménye. A három nap alatt a falut megtöltik a zenekedvelők, a művészek pedig hálás, lelkes közönség előtt léphettek színpadra. A fesztivál bebizonyította, hogy a magas kultúra nem kizárólag nagyvárosi kiváltság.
Az Operafesztivál minden programja ingyenesen látogatható.
További programok:
- Augusztus 9. szombat
17.00 – Myrtill és Swinguistiquoe sanzonest egyenesen Párizsból, a perkupai református templomban
19.30 – Operagála a perkupai református templomban, melynek sztárvendégei: Rőser Orsolya Hajnalka, Kovácsházi István és Vida Péter; közreműködnek: Szegedi Csaba, Tóth Sámuel Csaba és a Brasstones Rézfúvós Quintett
21.00 – művészsimogató és szeretetvendégség a perkupai református templom kertjében
- Augusztus 10. vasárnap
10.00 – fesztiválzáró hálaadó istentisztelet a perkupai református templomban
A borsodi falvak ezen a hétvégén nemcsak operafesztivállal, hanem egyéb programokkal is hódítanak, a boon.hu-n ezekről is olvashat!
A napfény, a víz és a nyár találkozott a festői Rakaca-tónál – fotókkal, videóval
Sztárzuhatag, habparty és töltött káposzta – ilyen hétvégéje még nem volt Borsodnak!
boon.hu video
- Nem mindennapi felszerelésben úszta át a Balatont a mezőkövesdi férfi - Videó
- Megjelent a Tolcsvai Borfesztiválon a NAV Bevetési Igazgatósága!
- 1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!
- A napfény, a víz és a nyár találkozott a festői Rakaca-tónál – fotókkal, videóval
- Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon – fotók, videó!