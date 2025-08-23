augusztus 23., szombat

Premier lesz

1 órája

Louis de Funès vitte sikerre, később pedig Sylvester Stallone jutalomjátéka lett és most Miskolcra is megérkezett az Oscar - képekkel

Parádés szereposztással érkezik a világhírű francia bohózat városunkban. A Miskolci Nemzeti Színház színpadán megelevenedik a gazdag párizsi szappangyáros fordulatokkal teli élete.

Boon.hu
Louis de Funès vitte sikerre, később pedig Sylvester Stallone jutalomjátéka lett és most Miskolcra is megérkezett az Oscar - képekkel

Oscar

Fotó: Takács Jószef

A Miskolci Nemzeti Színház Claude Magnier bohózatát viszi színre, Szőcs Artur rendezésében.  

Miskolci Nemzeti Színház
Gáspár Tibor játéka sokat ígérő
Fotó: Takács Jószef

A világhírű francia mű az Oscar filmváltozatát eredetileg a legendás francia nevettető, Louis de Funès vitte sikerre, később pedig Sylvester Stallone jutalomjátéka lett.

A Miskolci Nemzeti Színház bohózatot állít színpadra

Lányos apának lenni nem egyszerű dolog, ezt tapasztalhatja meg Bertrand Barnier gazdag párizsi szappangyáros is. Egy szép napon kényelmes otthona bolondokházává változik, teherbe esett lányokról, csalásokról és elsikkasztott pénzekről érkeznek a hírek, lassacskán mindenkiről kiderül, hogy nem az, akinek látszik, már-már úgy tűnik, az őrület sohasem ér véget... 

Oscar fotóspróba 08.22.

Fotók: Takács József

Szőcs Artur rendező napjainkba helyezi az eredetileg több mint hatvan éve játszódó történetet, s ekképp egy okosotthon technikai csodái is tovább komplikálják az eredeti bonyodalmakat.

Szereplők, alkotók

A főbb szerepekben: Baranyi Emma, Bodoky Márk, Rudolf Szonja, Gáspár Tibor, Seres Ildikó, Prohászka Fanni, Tóth Dominik, Rácz János

  • Díszlettervező: Kovács Dániel Ambrus
  • Jelmeztervező: Zubor Kata
  • Rendező: Szőcs Artur

 

