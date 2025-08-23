Louis de Funès vitte sikerre, később pedig Sylvester Stallone jutalomjátéka lett és most Miskolcra is megérkezett az Oscar - képekkel

A Miskolci Nemzeti Színház Claude Magnier bohózatát viszi színre, Szőcs Artur rendezésében.

Gáspár Tibor játéka sokat ígérő

Fotó: Takács Jószef

A világhírű francia mű az Oscar filmváltozatát eredetileg a legendás francia nevettető, Louis de Funès vitte sikerre, később pedig Sylvester Stallone jutalomjátéka lett.

A Miskolci Nemzeti Színház bohózatot állít színpadra

Lányos apának lenni nem egyszerű dolog, ezt tapasztalhatja meg Bertrand Barnier gazdag párizsi szappangyáros is. Egy szép napon kényelmes otthona bolondokházává változik, teherbe esett lányokról, csalásokról és elsikkasztott pénzekről érkeznek a hírek, lassacskán mindenkiről kiderül, hogy nem az, akinek látszik, már-már úgy tűnik, az őrület sohasem ér véget...