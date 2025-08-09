Teltházzal tarolt az Emődi Nyári Esték

Együtt táncolt és énekelt Emőd

Július 25-én, pénteken az Emerton-díjas, idén 30 éves MADARAK zenekar varázsolt hamisítatlan party hangulatot Emődre. A három órás slágerdömping alatt számtalan külföldi és hazai dalok átdolgozására táncolhatott, énekelhetett, bulizhatott a közönség. Az együttes tagjai olyan neves előadók mellett játszottak, mint Fenyő Miklós, a Neoton, az R-GO vagy éppen a Bergendy.

A gyerekekre is gondoltak a szervezők

Július 27-én, vasárnap a gyerekek nagy örömére, Emődre is ellátogatott a mindig vidám és pörgős figura, Brandnyúl, aki háttér táncosaival együtt egy hangulatos mini discoval örvendeztette meg a gyereksereget. A koncert ideje alatt egy igazi energiabomba volt a mindenki által szerethető nyuszi, aki egy percre sem tudott leállni. Külön hasznos eleme volt a műsornak, hogy a gyermekeket a mozgásra, és az egészséges életmódra nevelte játékos, zenés formában.