Teltházzal tarolt az Emődi Nyári Esték
Zajlik az élet és nagyon népszerűek a kulturális programok a Miskolctól nem messze található borsodi településen. Emőd népszerű rendezvénye az Emődi Nyári Esték, immár harmadszor is teltházzal tarolt.
Zajlik Emőd kulturális élete
Fotó: Bieler Éva Bernadett
Emőd sikeres programsorozata július 19-én, szombaton Ray Cooney: Páratlan páros című két felvonásos könnyed, nyáresti vígjátékával kezdődött.
A mostanra már jól ismert Gátszög-ligetben bemutatott színdarab önmagában „páratlan” volt, de ezt még fokozta a színészek sora is. A Barátok Közt sorozatból jól ismert Szőke Zoltán, Kálmán Henrietta vagy éppen a Drága örökösökből, az Apatigrisből ismert Krausz Gábor garancia volt a sikerre. Akinek ez nem volt elég, a csodás hangú művésznőt, modellt, Kiszel Tünde lányát, Hunyadi Donatellát is felismerhette a színészek között. A bonyodalmas, sokszor keszekusza, de jókedvvel teli előadás végén a nagyérdemű tapsviharral köszönte meg a nem mindennapi színházi élményt.
Együtt táncolt és énekelt Emőd
Július 25-én, pénteken az Emerton-díjas, idén 30 éves MADARAK zenekar varázsolt hamisítatlan party hangulatot Emődre. A három órás slágerdömping alatt számtalan külföldi és hazai dalok átdolgozására táncolhatott, énekelhetett, bulizhatott a közönség. Az együttes tagjai olyan neves előadók mellett játszottak, mint Fenyő Miklós, a Neoton, az R-GO vagy éppen a Bergendy.
A gyerekekre is gondoltak a szervezők
Július 27-én, vasárnap a gyerekek nagy örömére, Emődre is ellátogatott a mindig vidám és pörgős figura, Brandnyúl, aki háttér táncosaival együtt egy hangulatos mini discoval örvendeztette meg a gyereksereget. A koncert ideje alatt egy igazi energiabomba volt a mindenki által szerethető nyuszi, aki egy percre sem tudott leállni. Külön hasznos eleme volt a műsornak, hogy a gyermekeket a mozgásra, és az egészséges életmódra nevelte játékos, zenés formában.
Az Emődi Nyári Esték folytatódnak
Koltai Róbert önálló estje, sajnos egy hirtelen bekövetkezett baleset miatt elmaradt, de Emőd Névnapjára, augusztus 9-re, már gőzerővel készül a Vikidál Gyulával érkező Mobilmánia az ingyenes koncertjére. Augusztus 23-án a Dívák produkcióval zárják a programsorozatot.