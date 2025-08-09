augusztus 9., szombat

Szabadidő

4 órája

Teltházzal tarolt az Emődi Nyári Esték

Címkék#Szőke Zoltán#Hunyadi Donatella#színpad#programsorozat

Zajlik az élet és nagyon népszerűek a kulturális programok a Miskolctól nem messze található borsodi településen. Emőd népszerű rendezvénye az Emődi Nyári Esték, immár harmadszor is teltházzal tarolt.

Boon.hu
Teltházzal tarolt az Emődi Nyári Esték

Zajlik Emőd kulturális élete

Fotó: Bieler Éva Bernadett

Emőd sikeres programsorozata július 19-én, szombaton Ray Cooney: Páratlan páros című két felvonásos könnyed, nyáresti vígjátékával kezdődött. 

Emőd
Emőd színpadán: Hunyadi Donatella és Szőke Zoltán 
Fotó: Bieler Éva Bernadett

A mostanra már jól ismert Gátszög-ligetben bemutatott színdarab önmagában „páratlan” volt, de ezt még fokozta a színészek sora is. A Barátok Közt sorozatból jól ismert Szőke Zoltán, Kálmán Henrietta vagy éppen a Drága örökösökből, az Apatigrisből ismert Krausz Gábor garancia volt a sikerre. Akinek ez nem volt elég, a csodás hangú művésznőt, modellt, Kiszel Tünde lányát, Hunyadi Donatellát is felismerhette a színészek között. A bonyodalmas, sokszor keszekusza, de jókedvvel teli előadás végén a nagyérdemű tapsviharral köszönte meg a nem mindennapi színházi élményt.

Együtt táncolt és énekelt Emőd

Július 25-én, pénteken az Emerton-díjas, idén 30 éves MADARAK zenekar varázsolt hamisítatlan party hangulatot Emődre. A három órás slágerdömping alatt számtalan külföldi és hazai dalok átdolgozására táncolhatott, énekelhetett, bulizhatott a közönség. Az együttes tagjai olyan neves előadók mellett játszottak, mint Fenyő Miklós, a Neoton, az R-GO vagy éppen a Bergendy.

A gyerekekre is gondoltak a szervezők

Július 27-én, vasárnap a gyerekek nagy örömére, Emődre is ellátogatott a mindig vidám és pörgős figura, Brandnyúl, aki háttér táncosaival együtt egy hangulatos mini discoval örvendeztette meg a gyereksereget. A koncert ideje alatt egy igazi energiabomba volt a mindenki által szerethető nyuszi, aki egy percre sem tudott leállni. Külön hasznos eleme volt a műsornak, hogy a gyermekeket a mozgásra, és az egészséges életmódra nevelte játékos, zenés formában.

Az Emődi Nyári Esték folytatódnak

Koltai Róbert önálló estje, sajnos egy hirtelen bekövetkezett baleset miatt elmaradt, de Emőd Névnapjára, augusztus 9-re, már gőzerővel készül a Vikidál Gyulával érkező Mobilmánia az ingyenes koncertjére. Augusztus 23-án a Dívák produkcióval zárják a programsorozatot.

 

