Ők kapják az idei életműdíjat a CineFesten!

Szeptember 5. és 13. között ismét Miskolc lesz a magyar és a nemzetközi filmvilág központja. Ekkor rendezik meg a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált. A rangos eseményen minden évben átadják az életműdíjat is, amellyel a magyar filmművészet nagyjait tisztelik meg. Az életműdíjat korábban megkapta többek között Szabó István, Almási Tamás, Szabó István, Jancsó Miklós, Claudia Cardinale, 2024-ben pedig Kardos Sándor. Idén két közönségkedvenc filmóriás munkásságát ünnepli a fesztivál.

A CineFest életműdíjasa tavaly Kardos Sándor lett

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A 2025-ös Cinefest életműdíjasai

A 2025-ös életműdíjakat Tímár Péter rendező és Koltai Róbert színész-rendező vehetik át a nyitóünnepségen. A két alkotó pályája ráadásul szorosan összefonódik. Tímár Péter kultikussá vált filmjében, az idén negyvenéves Egészséges erotikában Koltai Róbert volt a főszereplő.