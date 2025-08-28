1 órája
Ők kapják az idei életműdíjat a CineFesten!
Hamarosan kezdődik Miskolc nemzetközileg is ismert és elismert fesztiválja. Kiderült, idén kik kapják a 21. CineFest életműdíját idén.
A CineFest idén is elhozza a világ filmtermését Miskolcra
Forrás: MW
Fotó: Vajda János
Szeptember 5. és 13. között ismét Miskolc lesz a magyar és a nemzetközi filmvilág központja. Ekkor rendezik meg a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált. A rangos eseményen minden évben átadják az életműdíjat is, amellyel a magyar filmművészet nagyjait tisztelik meg. Az életműdíjat korábban megkapta többek között Szabó István, Almási Tamás, Szabó István, Jancsó Miklós, Claudia Cardinale, 2024-ben pedig Kardos Sándor. Idén két közönségkedvenc filmóriás munkásságát ünnepli a fesztivál.
A 2025-ös Cinefest életműdíjasai
A 2025-ös életműdíjakat Tímár Péter rendező és Koltai Róbert színész-rendező vehetik át a nyitóünnepségen. A két alkotó pályája ráadásul szorosan összefonódik. Tímár Péter kultikussá vált filmjében, az idén negyvenéves Egészséges erotikában Koltai Róbert volt a főszereplő.
Oscar-díjasokkal és sztárparádéval robban be a CineFest szeptemberben!
Tímár Péter, a játék mestere
Az idén 75 éves rendező a vizuális trükkök, a groteszk humor és a keserédes nosztalgia nagymestere. Olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Csapd le csacsi! (1990), a kultikussá vált Csinibaba (1996), vagy a Zimmer Feri (1998). Tímár sokoldalúságát mutatja, hogy vígjátékai mellett komoly drámát is rendezett (Mielőtt befejezi röptét a denevér – 1989), és vágóként is meghatározó munkákat jegyzett. A CineFest közönsége szeptember 6-án, 17:00-kor a Béke teremben láthatja tőle az Egészséges erotika restaurált változatát.
Koltai Róbert, a közönség kedvence
Koltai Róbert neve összeforrt a magyar filmmel és színházzal: karakterei, gesztusai, mondatai egy egész ország közös emlékezetébe íródtak. A 80-as években tucatnyi emlékezetes szerepben láthattuk, majd a 90-es években rendezőként is maradandót alkotott: a Sose halunk meg (1993) kultfilm lett, de a Szamba, A miniszter félrelép vagy az Ámbár tanár úr is hatalmas közönségsikert aratott. A CineFest idén két filmmel is tiszteleg előtte: szeptember 6-án 16:30-kor az Uránia teremben a Sose halunk meg, szeptember 7-én 16:00-kor a Béke teremben pedig Surányi András rendezése, a Meghalni bárki tud kerül vászonra.
