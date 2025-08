Oscar-díjasokkal és sztárparádéval robban be a CineFest szeptemberben!

A dokumentum szekció is tarolni fog

A fesztivál CineDocs válogatásába került Csizmadia Attila és Topolánszky Tamás Yvan Fesztiválország című mozija. Az alkotók nem ígérnek kevesebbet, minthogy betekintést engednek olyan ikonikus fesztiválok kulisszái mögé, mint a Sziget, VOLT, Balaton Sound, Művészetek Völgye, Fishing on Orfű vagy Paloznaki Jazzpiknik, többek között a hazai fesztiválkultúra olyan legendás alakjait megszólaltatva, mint Gerendai Károly, Lobenwein Norbert, Fülöp Zoltán, Márta István és Müller Péter Sziámi. A CineDocs-ba került Kit érdekel Pál Frenák című egész estés dokumentumfilm a francia-magyar Frenák Pál rendkívüli életét mutatja be. Bölöni Lászlót méltán nevezik az erdélyi focitörténelem egyik legnagyobb alakjának. Sportpályafutása és életútja is kivételes, a román és a magyar határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelik. A Bölöni – Az erdélyi legenda különleges utazás térben és időben, amelyben Valentin Ceaușescu mellett világsztárok mutatják be a BEK győztes, 100-szoros válogatott labdarúgó és Cristiano Ronaldot is felfedező edző életét.