Bor, mámor, Bénye: Megnyíltak Hegyalja titkos kertjei (videó, galéria)

A Bor, Mámor, Bénye nem egy hagyományos fesztivál, hanem, ahogy a szervezők is nevezik, egy igazi kóstolófesztivál. A lényege a felfedezés és az emberközeli, jó hangulat. Itt nincsenek kordonok és hatalmas színpadok, a helyszínt maga a falu, az erdőbényei borászok történelmi pincéi és varázslatos, zöldellő kertjei adják. A vendégek pohárral a kezükben barangolhattak, és közvetlenül a házigazdáktól, a borászoktól kóstolhatták meg a legfinomabb tokaji borokat.

Bor, mámor, Bénye Fotó: Takács József

Bor, mámor, Bénye és zene

A fesztivál idén is hű volt önmagához: a nyugodt, baráti hangulat tökéletes lehetőséget teremtett a beszélgetésekre és az élményszerzésre. A magas minőségű borok mellé azokat remekül kiegészítő gasztronómia is párosult, a résztvevő pincészeteknél neves éttermek és kézműves műhelyek kínálták finomságaikat. Az hangulatot a kertekben felcsendülő élőzene tette teljessé, ami tökéletes aláfestést nyújtott a koccanó poharak mennyei csilingeléséhez.