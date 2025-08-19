augusztus 19., kedd

23 perce

Bor, mámor, Bénye: Megnyíltak Hegyalja titkos kertjei (videó, galéria)

Címkék#boon video#Hegyalja#fesztivál#bor

A nyár egyik leghangulatosabb eseménye, a Bor, Mámor, Bénye kétségkívül. A Tokaj-hegyaljai Erdőbénye ismét egy hatalmas, barátságos kertté változott, ahol a látogatók pincéről pincére sétálva fedezhették fel a helyi borászok kincseit, a gasztronómiai csúcsfogásokat és a tökéletes nyári dallamokat.

A Bor, Mámor, Bénye nem egy hagyományos fesztivál, hanem, ahogy a szervezők is nevezik, egy igazi kóstolófesztivál. A lényege a felfedezés és az emberközeli, jó hangulat. Itt nincsenek kordonok és hatalmas színpadok, a helyszínt maga a falu, az erdőbényei borászok történelmi pincéi és varázslatos, zöldellő kertjei adják. A vendégek pohárral a kezükben barangolhattak, és közvetlenül a házigazdáktól, a borászoktól kóstolhatták meg a legfinomabb tokaji borokat.

Bor, mámor, Bénye Fotó: TAKACS JOCI
Bor, mámor, Bénye Fotó: Takács József

Bor, mámor, Bénye és zene

A fesztivál idén is hű volt önmagához: a nyugodt, baráti hangulat tökéletes lehetőséget teremtett a beszélgetésekre és az élményszerzésre. A magas minőségű borok mellé azokat remekül kiegészítő gasztronómia is párosult, a résztvevő pincészeteknél neves éttermek és kézműves műhelyek kínálták finomságaikat. Az hangulatot a kertekben felcsendülő élőzene tette teljessé, ami tökéletes aláfestést nyújtott a koccanó poharak mennyei csilingeléséhez.

Bor Mámor Bénye fesztiválon jártunk

Fotók: Takács József

Azok számára, akik ott voltak, a most következő videó és galéria remek alkalom az emlékek felidézésére, akik pedig lemaradtak, egy kis ízelítőt kaphatnak abból a semmihez sem fogható atmoszférából, ami a Bor, Mámor, Bényét jellemzi. Keresse meg magát vagy ismerőseit a képeken és videón!


 

