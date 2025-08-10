58 perce
Fergeteges sikert aratott a Magyar Állami Operaház előadása Abaújszántón
A Magyar Állami Operaház Gördülő Opera előadása 2025. augusztus 6-án, szerdán hatalmas sikert aratott. Abaújszántó sportpályáján Donizetti: A csengő című vígoperáját mutatták be.
Nagy sikert volt a Gördülő Opera sorozat előadása
Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet
A Gördülő Opera abaújszántói előadása hatalmas sikert aratott Abaújszántó és a környékbeli települések lakói körében.
A nézők vastapssal köszönték meg a humoros és fergeteges előadást a művészeknek.
Abaújszántó adott otthont az operaelőadásnak
A nagy múltra visszatekintő Gördülő Opera sorozat az 1950-es évek óta viszi el a Magyar Állami Operaház előadásait az ország legkülönbözőbb pontjaira. Míg korábban vonattal, 2018 óta már színpadkamionnal közlekednek, így bárhol – akár köztereken vagy parkolókban – lehetőségük van felejthetetlen előadásokkal megörvendeztetni kicsiket és nagyokat egyaránt.
Ezúttal Donizetti: A csengő című vígoperáját (egy felvonásban, magyar nyelven) élvezhették az érdeklődők. Az előadás a jókedvet és az önfeledt szórakozást garantálta. Az előadás Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésével és a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósult meg.
A kis borsodi falu, ahol a legnagyobb sztárok énekelnek évről évre - fotókkal, videóval
Nem mindennapi felszerelésben úszta át a Balatont a mezőkövesdi férfi - Videó