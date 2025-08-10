augusztus 10., vasárnap

Gördülő opera

3 órája

Fergeteges sikert aratott a Magyar Állami Operaház előadása Abaújszántón

A Magyar Állami Operaház Gördülő Opera előadása 2025. augusztus 6-án, szerdán hatalmas sikert aratott. Abaújszántó sportpályáján Donizetti: A csengő című vígoperáját mutatták be.

Boon.hu
Nagy sikert volt a Gördülő Opera sorozat előadása

Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet

A Gördülő Opera abaújszántói előadása hatalmas sikert aratott Abaújszántó és a környékbeli települések lakói körében. 

Abaújszántó
Abaújszántó operaelőadás helyszíne volt.
Forrás: Sáfián Ádám facebook oldala 

A nézők vastapssal köszönték meg a humoros és fergeteges előadást a művészeknek.

Abaújszántó adott otthont az operaelőadásnak

A nagy múltra visszatekintő Gördülő Opera sorozat az 1950-es évek óta viszi el a Magyar Állami Operaház előadásait az ország legkülönbözőbb pontjaira. Míg korábban vonattal, 2018 óta már színpadkamionnal közlekednek, így bárhol – akár köztereken vagy parkolókban – lehetőségük van felejthetetlen előadásokkal megörvendeztetni kicsiket és nagyokat egyaránt. 

Ezúttal Donizetti: A csengő című vígoperáját (egy felvonásban, magyar nyelven) élvezhették az érdeklődők. Az előadás a jókedvet és az önfeledt szórakozást garantálta. Az előadás Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésével és a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósult meg.

 

