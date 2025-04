Zene, színház, irodalom és képzőművészet a Boldogkisfalud Feszten

A fesztivál zenei programjában többek között fellép a The Last Internationale, az amerikai zenekar korábban a Guns 'N' Roses, a Kiss és a Deep Purple előzenekaraként is koncertezett. Freiburgból az Al Jawala látogat el a fesztiválra "balkán-brass-afrobeat és hip-hop elemekben gazdag zenéjével", emellett a magyar könnyűzenei élet is képviselteti magát az eseményen. Fellép többek között a Bohemian Betyars, Bérczesi Róbert, Kollár-Klemencz László, Beck Zoli és a Sorbonne Sexual is.

Színházi produkciók

A szervezők színházi produkciókkal is készülnek: Mészöly Anna és Simon Zoltán színművészek két előadást visznek a rendezvényre, továbbá pódiumbeszélgetéseken is részt vehet a közönség többek között Borbély Alexandrával és Baranyi Emmával. A fesztivál vendége lesz Karafiáth Orsolya és Kollár-Klemencz László. Az irodalmi programok mellett idén is lesz képzőművészeti kiállítássorozat, amelyen a fiatal művészek mellett már elismert alkotók műveit is megtekintheti a közönség több helyszínen. Az Art kontroll szegmens idei tematikája az Anatóliától a Dunáig címet viseli, a váci és miskolci művészek különböző technikával és stílusban készült munkái mellett a fesztiválra látogatók a hagyományos és a modern török képzőművészet alkotásaival is találkozhatnak.