Az ország legsikeresebb és legfoglalkoztatottabb musical színésznőit nemcsak a munkahelyi, hanem a baráti szálak is összekötik. Vágó Zsuzsi kérdésünkre elmondta, hogy Janza Kata és menedzsmentje kérésére mondott igent a feladatra, amely egy országos turné.

Vágó Zsuzsi, Janza Kata és Peller Anna közös fellépése

„A program koncepciója, hogy azokból az előadásokból a nagy szólóinkat ragadtuk ki, amelyekben főszerepeket játszottunk. Ezek nagyon erős karakterek, gondolhatunk itt akár az én szólóimra, a Rudolf című musicalből Vetsera Máriára vagy az Elfújta a szélből Scarlett O'Harára. Ez számunkra egy örömzene, mert olyan előadásokat idézhetünk fel, amelyek nagyon fontosak és mondhatni, mérföldkövek voltak a pályánk során. Számomra ilyen szempontból úgynevezett kakukktojás az előadásban a Yentl című musicalből a Papa, ugye hallasz? című szám. Nem titok, ha valaki Magyarországon egyszer újra elővenné ezt az előadást, akkor én nagyon szívesen eljátszanám” - teszi hozzá a művésznő.

Hangsúlyozta, hogy az az est elsősorban a musical műfajé lesz, és a szólókon kívül természetesen közös éneklésre is sor kerül majd, illetve a Pesti Broadway legizgalmasabb kulisszatitkaiba is betekintést nyerhetünk.

Vágó Zsuzsi: „Miskolcon fellépni mindig jutalomjáték”

A miskolci származású színművész nem titkolja, hogy mindig nagyon boldog, amikor szülővárosában léphet fel, mert idekötik családi gyökerei, baráti szálak és számtalan ismerős.

„Akárhogy is nézzük, én mindig is miskolci leszek, hiába élek Budapesten. Ilyenkor mindig érzem ezt a plusz energiát és szeretetet, ami a nézőtérről áramlik. Nem titkolt vágyam az, hogy egyszer talán a Miskolci Nemzeti Színház előadásában is szerepet kaphassak. Úgy gondolom, hogy mindennek eljön a maga ideje és egyszer ez az álmom is megvalósul majd” - tette hozzá a művésznő.

A boon.hu-nak hangsúlyozta, hogy a „Darabok a szívünkből” című előadás azért is nagyon különleges, mert áthatja az a szeretet, emberi kapcsolódás és baráti szál, ami a színpadra lévő három előadóművész között van.