A Megöl a vágy című nagylemezük 1999-ben született, melyen próbálták visszahozni a kezdeti kissé nyers hangzást. A 10 éves fennállásukat 2000-ben ünnepelték koncerttel és egy Best Of albummal. Azóta is folyamatosan dolgoznak, koncerteznek.

A TTBB tagjai: Takáts Tamás - ének,gitár,szájharmonika Gál Gábor - gitár Patyi Sándor - basszusgitár Engler Ferenc - szájharmónika Mike Zsolt - dob