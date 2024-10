A Pollyna egy akusztikus Nirvana dalokat játszó formációból nőtte ki magát teljes zenekaros produkcióvá. Akár a Smells Like Teen Spirit, akár a Come as You Are az, ami szíven találja a rajongókat, garantált a hangulat és az energiaáradat, amely visszarepít Seattle sötét és nyers zenei korszakába.

A Pollyna zenekar a Nirvana legnagyobb slágereit idézi fel öt év után újra Miskolcon.

Forrás: Pollyna