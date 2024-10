Közben Czakó Péter kellemes szaxofonjátéka gondoskodott arról a Miskolci Galéria termeiben, hogy izgalmasan szürreális hangulatban fedezzék fel a földöntúli benyomásokat ébresztő alkotásokat, amiket nehéz lenne besorolni valamelyik művészeti irányzatba. A valóság falait tépte szét a kiállítás a Miskolci Galériában.

Borgó alkotásai kiszakítanak minket a hétköznapi tér és idő keretéből a Miskolci Galéria kiállításán

Fotó: Édes Richárd

Miskolci Galéria: a Biblia képei is megjelennek a festményeken

Borgót a triptichonok festőjének is nevezhetnénk, mivel nagyon szeret egy központi kép mellé egy bal és jobb oldali képet is készíteni, amelyek egy egységes szabályrendszerbe, a triptichonok szerkezetébe rendeződnek. Mert szerinte az alkotás nem tökéletes, ha csak egyetlen irányt fest meg, így az alkotás nem jutna el a teljességhez. Ebben a felépítésben készíti rendszerint bibliai témákat ábrázoló alkotásait. Így került a vásznára Jónás és a cethal története, más képein pedig Bábel tornya is megjelenik. Akárcsak Jákob lajtorjája, az égi létra. És amíg Jákob alszik, fel és alá járnak a lajtorján az angyalok. Borgó egy érdekes munkamódszert követ a festészet útján. Mindig felírja az őt éppen foglalkoztató gondolatokat, ezeket a cetliket a falra rögzíti, és rendszeresen visszatér hozzájuk festés közben. Korábban itt írtunk arról, milyen színes programok várták az érdeklődőket a Miskolci Galériában, például az art coachingba is betekintést nyerhettek az érdeklődők. Itt még többet tudhatunk meg Borgó tárlatáról a Miskolci Galériában.