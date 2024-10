Az idei évben Fonogram díjra is jelölt, a magyar könnyűzene egyik legérdekesebb feltörekvő arcának is nevezett Mehringer alig két éve alkot és koncertezik. Dalait a Spotify-on havonta közel 85 ezren hallgatják, játsszák a rádiók, a YouTube trending lista gyakori szereplője. Az elmúlt években Mehringer Marci és zenekara maga mögött tudhat több sikeres országos turnét, felléptek már a Budapest Parkban és a Papp László Arénában is több neves produkció vendégeként. Mehringer eszköze az őszinteség és célja a feltételektől mentes alkotás. Szókimondó szövegeivel és energikus dalaival stílusokon és generációkon átívelően juttatja el gondolatait a közönséghez.

Mehringer Marci és csapata először koncertezik Miskolcon.

Fotó: Mehringer

Meghringer első alkalommal fog szókimondó, olykor szívszorító, de annál energikusabb dalaival a miskolci közönség elé állni. Az estét Szolnoki, egy fiatal, rendkívül tehetséges zenész-énekes nyija majd, akinek legutóbbi dalában Majka is közreműködött. A miskolci koncerten továbbá vendégként jelen lesz Burijenci, így a Mehringerrel közös Bújj hozzám című dal már biztosan megszólal a Helynekem színpadán október 26-án, szombaton.