A szerző is megosztotta gondolatait

Az est első bemutatott kötete a Ketten vagyunk egyek – 67 év a múltból című vers- és írásválogatás volt, amely Hajdu Ráfis János és Bakos Mária közös munkáját tartalmazza. A kötetet Kisné Dudás Mária, az egyesület tagja mutatta be, és részleteket is felolvasott a műből.

A bemutató következő részeként Szlovák Sándor Mezőkövesd a szabadságharcok és világháborúk időszakában című könyvével ismerkedhettek meg az érdeklődők. A művet Takácsné Bozsik Anikó és Takács István mutatta be, majd a szerző, Szlovák Sándor is megosztotta gondolatait az alkotás hátteréről és érdekességeiről.

Az eseményt Dinyési János Tirol magyar emlékei – II. Dél-Tirol című művének bemutatója zárta. A szerző vetítéssel egybekötött előadáson ismertette könyvét, amelyben a Tirolban található magyar emlékhelyekre és Szent Márton szerepére hívta fel a figyelmet.