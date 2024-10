Az előadásokat nagyon régóta és sokat játsszuk belföldön és külföldön is. Amíg van rá közönség, addig nem vesszük le a műsorról. Élvezzük, mert a közönség mindig egy újabb rétegét rezgeti meg az egésznek. A szöveg nem változik, de a hangsúlyok igen, a közönség érzékenységétől függően. Folyamatos tanulás ezt játszani, és előadásról előadásra jobban megérteni, még annál is jobban, mint amennyit eddig tudunk róla. A filmet egy-másfél éve forgattuk, és már azóta is fejlődött. Már van egy hiányérzetem a filmmel kapcsolatban, mert azok a finomságok, amiket azóta az előadásokban felfedeztünk, nem kerültek bele