Domonkos László, az író

Amikor Kégl Ildikó megjegyezte, hogy a Dunán innen, Dunán túl lecsengése nem pozitív, így beszélt róla:

Bár tele volt az itt töltött időszak jó pillanatokkal, kiváló rendezőkkel dolgozhattam együtt, médiatörténeti pillanatokat élhettem meg, de megfogalmazódott bennem, hogy nem ez az én világom. Én írni akartam. Az írott sajtó világában nőttem fel és ez meghatározta az életem.

Domonkos László több könyvében is elfeledett magyarlakta vidékekre kalauzolja az olvasóit. Az esten bemutatták a Pompeji magyar hamuja című könyvet is, amely a történelmi Sáros vidékére kalauzolja az olvasókat. Sáros megye a Rákóczi-szabadságharc fészke, Dessewffy Arisztid aradi vértanú végső nyughelye, Szinyei Merse Pál és Csontváry Kosztka Tivadar festőművészek, Hamvas Béla filozófus, Maléter Pál 56-os mártír szülőföldje, Eperjes polgári múltját, Bártfafürdő monarchiás hangulatát őrző épületeit pedig megkímélte a háború pusztítása. A fentieken túl számos érdekes, különleges kulisszatitkot és történetet ismerhettünk meg az esten a további kötetek által a Délvidék magyarságáról, a Duna televízióról, a nyolcvanas-kilencvenes évek szerkesztőségeiről, sőt a rendszerváltás körüli időszakról is.

További videós tartalmaink itt.