Nem megszokott, hogy a gyerekek zeneszerzéssel foglalkoznak, hány évesen szerzett zenét először?

Ha klasszikus zenéről beszélünk, akkor tízéves koromban, zongoradarabokat írtam akkoriban. Sokféle hangszert szólaltattam meg: tanultam orgonálni, furulyázni meg ütőhangszereken játszani, van egy hegedűm is, de nem tudok hegedülni. Olykor előveszem és kikeresem rajta a hangokat, de a zongora a fő hangszerem, meg még énekelni tanultam.

Pályafutása során kikre nézett fel, kik hatottak önre?

Igazából nagyon sok mindenkire. Most lehet, hogy nagyon általánosan fogalmazok majd, de azért egy klasszikus zenével foglalkozó embernek az nagyon fontos, hogy az elődök mennyire voltak példamutatóak. A mesterek hagyatékából táplálkozunk és élünk, hiszen akik régen alkottak, azok csodákat hagytak ránk. De természetesen nagy karmestereket is megismertem már, hallgatom a felvételeiket. Meghatározó számomra Claudio Abbado és Carlos Kleiber. De nemcsak zenében vannak ilyenek, hanem a festészetben, az építészetben és az irodalomban is, szóval eléggé sok rétegben. Tanáraim közül Ligeti Andrást említeném meg, akit nagyon szerettem, impulzusokat és megértő figyelmet kaptam tőle. A kollégáimból is tudok merítkezni, akikkel együtt alkotunk, például Szőcs Arturral és Szabó Mátéval. Ezek az alkotói közösségek kapcsolatok mindig is meghatározóak voltak a munkám során. Aztán az ember életében nagyon fontos a család is, mind a szűk és a nagyobb család. A feleségemtől és a kisfiamtól, Ármintól is sokat kapok.

Bemutatják első operáját

Ön szerint a Miskolci Nemzeti Színházban hogyan sikerült ez az évad kifejezetten zenei szempontból, és így, tíz év után is vannak-e még tervek?

Szerintem ez az évad nagyon jól sikerült, sok korábbi darabot tartunk repertoáron amellett, hogy az újak bemutatói nagy sikereket érnek el. Számomra rendkívül figyelemre méltó és extra kihívás, mert az első operámnak lesz a bemutatója január 24-én Atelier címmel. Ez egy egyfelvonásos opera, ami még most készül, és a Bajazzókkal együtt játszunk majd. Elképesztően magas szintű feladat, nagyon várom a bemutatót. De említhetném Weöres Sándornak A kétfejű fenevadát, amihez szintén zenét írok, és a Kamaraszínházban mutatjuk be Szőcs Arturral, akinek rendezéseiben mindig központi szerepet kap a zene. Tehát nagyon sok szép feladatom van ezekben a produkciókban, a zeneszerzés mindig egy óriási kihívás. Maximálisan úgy gondolom, hogy több mint tízéves ittlétem után is meg lehet újítani a Miskolci Nemzeti Színházat. Sőt, szerintem ez a társulat nagyon jól összeforrott, és ezáltal elképesztő képességei vannak.