„Nagyon fontos számunkra, hogy tartsuk a nemzetiségi önkormányzatokkal a kapcsolatot, hiszen többek közt a görögökkel, lengyelekkel, szlovákokkal, románokkal is ápoljuk a kulturális hagyományokat. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a következő generáció úgy nevelkedjen, hogy megőrizze azokat a hagyományokat, amelyeket a nagyszülőktől, dédszülőktől látnak. Ezzel a kiállítással betekintést nyerhettünk a ciprusiak életébe és egyben közös kulturális pontként is szolgálatunkra válik ez a fotókiállítás” - nyilatkozta Matiscsák Éva, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere a boon.hu-nak.

Ciprus hagyományaival ismerkedhettek meg az érdeklődők Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ciprus hagyományait ismerhették meg

A fotókiállítást a Ciprusi Köztársaság magyarországi nagykövete, Homer A. Mavrommatis nyitotta meg gondolataival. „A tárlat olyan ciprusi embereket, helyszíneket, bevett szokásokat és elsősorban tárgyak fényképes dokumentációját hivatott bemutatni, amelyek a Ciprusi Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség Katalógusának első harminc helyén illetve, az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív Listájában szereplő fontos eleméhez kapcsolódik” - mondta Homer A. Mavrommatis, a Ciprusi Köztársaság magyarországi nagykövete. A negyven darab képből álló kiállítás, mint megtudtuk, nemcsak Miskolcon tekinthető meg, hanem Szegeden, Debrecenben és Budapesten is.

A görögöknek fontos a tánc

„Tematikáját tekintve főként a ciprusiak kulturális életébe enged betekintést, melynek keretén belül megismerhetjük többek között a pipilla nevű tűcsipkét, amely a ciprusi nők népművészetének és kézművességének figyelemre méltó példája. Egy különleges ciprusi hímzési technikát is megismerhetünk: a fythkiotika hímzést. Azt is megtudtuk, hogy a ciprusiak társasági életében a legnépszerűbb táncok a kar(t)silama(d)es-nek nevezett páros táncok, amelyeket két férfi vagy két nő táncol. A Ciprus szerte közismert késkészítés mestersége – a ma török megszállás alatt álló - Lapithos városban régi időkre tekint vissza. A fotókiállítás fekete-fehér képekben bemutatja Ciprus 50 évvel ezelőtti török megszállását is – mondta a Ciprusi Köztársaság magyarországi nagykövete. – A kiállítás Ciprus történelméről, hagyományairól természetesen jóval nagyobb, mint amit most itt Miskolcon látunk. Az érdeklődésnek megfelelően mindig kiválasztjuk a legalkalmasabbakat, most az 50. évforduló kapcsán kiegészült a fotósorozat az 1974-es török megszállással kapcsolatos fényképekkel is. Ezáltal a magyarországi görögök is megemlékeznek erre a sajnálatos eseményre" - nyilatkozta a nagykövet.