Zeneszerzői pályázatot írtak ki az október 13-án, vasárnap kezdődő, egyhetes rendezvénysorozatra, a 30. Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozóra. A főszervező Veczán Pálné elmondta, harmincegy darab érkezett az ország minden részéből. – A díjnyertes műveket október 19-én mutatják be a konferencia után, délután 5 órától a Belvárosi evangélikus templomban – mondta el a rendezvény névadójának özvegye, aki hozzátette, Gyurján Lujza volt a legfiatalabb pályázó, akinek műve ugyan nem nyert, mégis magához vette a Forrás kamarakórus, hogy ősbemutatót tartson. Mint kiderült, a tizenhat éves komponista éppen erre az énekkarra írta legújabb darabját. Legújabbat, hiszen már hatéves kora óta szerez zenét.

Gyurján Lujza, a tizenhat éves zeneszerző egyik dallama az Artisjus egyik workshopján hangzott fel

Tízéves hobbistának tartja magát a tizenhat éves

A boon.hu arra a kérdésére, hogy hány darabja van már, szerényen csak annyit válaszolt, hogy nehéz lenne megmondani, mert még nem írt annyit, hogy opusszámmal kellene ellátnia. – Nem vagyok túl termékeny, inkább tízéves hobbistaként tekintek magamra, emlékszem az első szerzeményemre, ami egy keringő volt zongorára. Végtelenül egyszerű, C-dúrban íródott, nagyon próbálkozás szintű volt, de ettől függetlenül is szívesen gondolok vissza rá. Még arra is emlékszem, hogy nem találtam ötvonalas kottalapot, így a vonalakat is kézzel húztam meg. Soha nem lett előadva – nevetett az egyébként zenész családba született tinédzser zeneszerző Miskolcon.

A gimnázium mellett kevesebbet tud zeneszerzéssel foglalkozni, de a későbbiekben szeretné aktivizálni magát ezen a területen is, hiszen már három hangszerrel ismerkedett meg: zongora, fuvola és hegedű. Emellett énekel is. – Sokszor írtam kisebb zeneműveket, akár házi feladatként is zeneirodalom különórára, ezek jók voltak arra, hogy kipróbáljam a zeneszerzői praktikákat.

Kik hatnak egy kortárs zeneszerzőre?

A fiatal komponista azt mondta, más zeneszerzők dallamfoszlányait olykor felismeri saját darabjaiban. – Egy-egy harmóniavezetésben észreveszem mások műveit. Hatnak rám a francia impresszionisták, Debussy és Ravel, de érezhető Mendelssohn hatása is, pedig ez utóbbit nem játszom és nem is hallgatom, mikor klasszikus zenét választok szabadidőmben. Mindenkit másért szeretek. Aztán ott vannak a filmzenék, amiknek elemeit is felhasználom. Itt John Williamst említeném meg – mondta, majd elárulta, nem hagyják hidegen őt sem saját korosztályának népszerű énekei, tehát a pop műfaja. – Baráti társaságomból alakítottunk egy együttest, saját dallamokat játszunk, amiket iskolai rendezvényeken adunk elő, de természetesen szeretnénk, ha majd kiadhathatnánk ezeket lemezen is, igyekszünk szép repertoárt összehozni.