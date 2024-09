„Amikor 18 évvel ezelőtt létrejött ez az Országos Könyvtári Napok , az volt a mottója, hogy a könyvtárak, olyan megkerülhetetlen intézményei az országnak, amelyekre szükség van. Nemcsak gyűjteményekről, digitális tartalmakról és szolgáltatásokról beszélhetünk, hanem a könyvtárak közösségépítő erejéről is. Az Országos Könyvtári Napok sokak számára lehetőséget kínál arra, hogy találkozzanak és részt vegyenek a színes programokon".

Az Országos Könyvtári Napok miskolxi programjait ismertették

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A sajtótájékoztatót az Országos Könyvtári Napok kapcsán Varga Gábor a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár igazgatója nyitotta meg. Kitért arra is, hogy a mostani mottó választás József Attila egyik idézetére esett a „Jó szóval oktasd, játszani is engedd” elnevezéssel. Az Országos Könyvtári Napok szervezői ezzel a mottóval arra mutatnak rá, ahogyan a négy fő elem gazdagsága megjelenik a programokon, úgy a könyvtárak világa is nagyon sokszínű. Egy olyan kulturális intézményről beszélhetünk a könyvtárak esetében, amely nemcsak érdekes olvasnivalót nyújt az embereknek, hanem oktatási és ismeretterjesztő funkciót is betölt, valamint továbbképzéseknek is helyszínéül szolgál. A mostani programsorozatot is figyelembe véve elmondható, hogy a könyvtárak egyre kreatívabbak mind egyéni mind csoportos programok, foglalkozások megszervezésében és lebonyolításában - mondta a könyvtár igazgatója.

Országos Könyvtári Napok: Részletes programok

A részletes programokat ezt követően Csoma-Simon Mária igazgatóhelyettes ismertette a jelenlévő sajtó képviselőinek. Elmondta: „minden évben biztosítunk a könyvtárhasználathoz köthető kedvezményeket, idén október 4-én, pénteken féláron iratkozhatnak be leendő olvasóink.

A központi könyvtár író-olvasó találkozókkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal, klubfoglalkozásokkal, valamint október 4-én, pénteken kedvezményes beiratkozási lehetőséggel várja olvasóit. Az Országos Könyvtári Napok zárónapján, október 6-án rendezik meg – már hagyományosan – a Könyves Vasárnapot, mely a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. Ez a nap igazi családi rendezvény, melynek során központi épület 10 órakor nyit és délután 2 óráig várja a látogatókat. A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatunk, játékos feladatok kínálnak kellemes időtöltést az érdeklődőknek.