A bodrogkisfaludi öreg tölgy közvetlenül a Bodrog partján, a történelmi Tokaji borvidék magterületén található. Tövénél a legrégebbi épület egy kiállítóterem. A lombja alatt helyi tufával kirakott kör alakú tér. Mondhatnánk faluközpontnak is talán, az évek alatt mégis ennél többet jelent a helyi emberek számára. A település összes rendezvénye, eseménye (családi napok, húsvéti tojáskeresés, Mikulás-ünnepség, karácsonyi koncert, nemzeti ünnepek) a fa körül zajlik. A plakátokon a helyszínmegjelölésnél is csak annyit írunk, hogy »az öreg tölgy alatt«, ebből mindenki pontosan tudja, hogy mire is gondolunk. A fa szépsége minden évszakban elbűvöli a fotósokat, a helyiek és a környéken élők is szívesen választják életük fontos eseményeinek megtartására és megörökítésének helyszínéül a tölgyfát és környezetét. Szimbolizálja az egymásra figyelést, a közösségben való létet, összefogást, elszántságot és a következő generáció röghöz kötését is.