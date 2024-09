Forrás: Vertigo Média

2024. szeptember 19-22. 17:00 - Béke Art Moziterem: A hókirálynő és a hercegnő magyarul beszélő orosz animációs film, 75 perc, 2022 (6 éven aluliak számára nem ajánlott) Rendező: Andrej Korn, Alex Tsitsilin Forgatókönyvíró: Andrej Korn, Alex Tsitsilin, Vladimir Nikolaev. Kai és Gerda egy csendes kisvárosban éli eseménytelen mindennapjait. Gerda kalandra vágyna, de erre látszólag nincs esélye a lakhelyén, ahol soha nem történik semmi. Ám egy nap minden megváltozik, amikor rábukkannak a legendás Bölcsességek Könyvére, majd elszabadul egy hatalmas gonosz, aminek a megállításához muszáj segíteniük a hókirálynőnek. Kezdetét veszi a fiú és a lány élete legnagyobb kalandja. 2024. szeptember 19-25. 17:30 – Uránia Art Moziterem: Balhé a riviérán magyarul beszélő francia vígjáték, 94 perc, 2024 (16 éven aluliak számára nem ajánlott) Rendező: Ivan Calbérac Szereplők: André Dussollier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte. François Marsault egy nyugdíjba vonult katona, akinek rossz természetét csak felesége, Annie képes elviselni. A tekintélyelvű és megalkuvást nem ismerő férfi vasököllel uralkodik a családján. Amikor rájön, hogy nagyra becsült felesége 40 évvel ezelőtt megcsalta, egyetlen megoldást lát: hogy beadja a válókeresetet és szembesítse a volt szeretőt, aki most Nizzában él. De vajon 73 évesen, 50 év házasság után tényleg ez a megfelelő reakció? Ez a lépés nem kockáztatja az amúgy is törékeny családi egyensúly felborulását?

2024. szeptember 19-25. 19:45 - Uránia Art Moziterem: Fák jú, Chantal magyarul beszélő német vígjáték, fantasy 118 perc, 2024 (16 éven aluliak számára nem ajánlott) Rendező: Bora Dagtekin Forgatókönyvíró: Bora Dagtekin Szereplők: Jella Haase, Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau. Állítólag vannak ilyen csajok. Akiket nem az eszük miatt szeretnek, de az Instán mégis bekövetik őket. Chantal, aki a Fák jú, tanár úr-ban is a legnagyobb szájú, de legkisebb agyú lány volt, most azt is megmutatja, hogy a szíve mekkora. Mert ő és a legjobb barátnője, Zeynep épp egy dögös szelfit csinál, miközben véletlenül belezuhan egy varázstükörbe, és azon keresztül abba a meseországba, ahol hemzsegnek a száz évig alvó királykisasszonyok, dögös szőke hercegek, tündérboszorkányok, boszorkánytündérek meg a hozzájuk hasonló alakok. Az előadásokra helyek foglalhatók a www.cinemis.hu honlapon vagy telefonon a 0646/507- 573-as telefonszámon, illetve elővételben jegyek vásárolhatók a mozi jegypénztárában, nyitvatartási időben (mindennap 15:30-20:30 között a Rákóczi utca 5. szám alatt).