A művész fiatal kora ellenére már több versenygyőzelmet tudhat magáénak, egyedüli magyarként jutott a 2023-as Bartók Világverseny döntőjébe, ahol különdíjat nyert, valamint alig tizenhat évesen megkapta a Junior Prima Díjat. A fiatalember nem más, mint a híres hegedűművész házaspár, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin gyermeke.

Születésétől meghatározza a zene szeretete

Az ifjú művészről megtudtuk, hogy szinte születése óta meghatározta életét a zene szeretete.

Először a csellóval ismerkedett meg, amire a nagymamája tanította, de aztán négyéves kora körül a kezébe vette a hegedűt. Ezek után a legendás Ácsné Szily Éva tanítványa lett. A szüleinek is nagyon sokat köszönhet, és nagyon hálás nekik, szinte összes koncertjükre magukkal vitték akár itthon, akár külföldön léptek fel. Ha nem is mindenre emlékszik, de belül ezek nagyon is meghatározó élmények. A Junior Prima Díj elnyerése hihetetlen boldogsággal tölti el, és megtisztelve érzi magát. Az, hogy nagyon fiatalon kapta meg ezt a díjat, arra ösztönözi, hogy a továbbiakban is napról napra bizonyítsa, hogy érdemes az elismerésre.

Kelemen Gáspár Fotó: Emmer László

Kelemen Gáspár jelenleg az angliai Menuhin School diákja, ahol bár néha nagyon szoros napirend szerint dolgoznak, olyan emberekkel van körülvéve, akik nemcsak tehetségesek, de a számukra is a zene a legfontosabb. Szerencsésnek érzi magát, hogy olyan művészek veszik körül, akik nem csak professzionálisak, de nyitottak is az újra. Egyelőre arra törekszik, hogy minél szélesebb palettán tudja megmutatni önmagát. Bach és Bartók számára a valódi sorvezetők, az ő műveik felől szeretne közelíteni más darabokhoz, és egyfajta hidat képezni a két életmű között. Nemrég derült ki, hogy egyedüli magyarként beválogattak az ősszel kezdődő hannoveri Joachim József Nemzetközi Hegedűversenyre, ami egy hatalmas kihívás a számára, hiszen itt nincsenek korcsoportok, így az egész mezőnyt tekintve kell helytállnia.