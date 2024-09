Szilágyi Zsófia a cannes-i bemutatkozású Egy nap nemzetközi és hazai sikere után második nagyjátékfilmjét a Velencei Biennale College kis költségvetésű első és második filmeket támogató programjának keretében készítette el. A College a pályázaton nyertes filmterveket 200 ezer eurós támogatásban részesíti. A filmeknek további forrás bevonása nélkül, nagyjából 9 hónap alatt kell elkészülniük, hogy a következő Velencei Filmfesztiválon bemutathassák őket.

A rendező második nagyjátékfilmje, a Január 2. a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, a Biennale College – Cinema szekcióban mutatkozott be. A világpremier a velencei fesztivál első hétvégéjén, augusztus 31-én volt, néhány nappal később pedig már a miskolci CineFest közönsége láthatta.

Hét kör

A Január 2. egy különköltözés története. Klára és Áron válnak, a költözésben Klárának barátja, Ági segít. Ági szerez egy autót, és reggel 8-ra megérkezik a ház elé. Tél van, január. Az eseményeket Ági nézőpontjából látjuk. A pakolás egész nap tart. Összesen hét kört írnak le a régi lakás és az új albérlet között, és bár ugyanazt az utat teszik meg oda és vissza, minden kör más.

Telt ház

A Pressburger-terem megtelt a kedd esti premieren. A rendező filmjét kíváncsian várták azok, akik szerették az Egy nap című alkotást és azok is, akik még nem ismerték a rendező első filmjét.

A rendező feldobta a követ

A Feldobom a követ című Carson Coma slágerrel kezdődik a film és Szilágyi Zsófia tényleg feldobta – ha nem is a követ, de a magas labdát mindenképp – a nézőknek. A Január 2. stílusa hasonló a rendező első filmjéhez. Ismét egy egyetlen napra szűkített szeletet mutat be a szereplők életéből. Az, hogy az éppen különköltöző pár életében mi siklott félre, nem derül ki a filmből. Klára és barátnője, Ági beszélgetéseiből következtethetünk csak az előzményekre. Az sem derül ki, hogy Klára új kapcsolata mikor alakult és a barátnő, Ági párkapcsolati problémáira is csak következtethetünk. A film apró morzsáiból tehát mindenki a saját gondolatai, esetleg átélt élményei szerint értelmezheti a történetet.