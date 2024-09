Vékes Csaba legújabb nagyjátékfilmje, a Lepattanó egy érzelmes sportvígjáték, melynek szereplőgárdájában olyan nevek vannak, mint Scherer Péter vagy éppen Patrick Duffy, aki a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon is megjelent a film magyarországi premierjén. Ebben a filmben kapott főszerepet Derzsi Dezső is, aki a színházi munkái miatt csak a miskolci premieren tudott részt venni.

Ez az első nagyjátékfilm, amiben szerepel. Szereplőválogatással került a filmbe?

Vékes Csaba rendezővel már ismertük egymást, dolgoztunk együtt a KOMA társulatban. Két évvel ezelőtt felhívott, hogy van egy rövidfilm, Az Ó.N.E., amiben rám gondolt. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, amiről utólag kiderült, hogy egy casting is volt. Itt nézte meg, hogy Scherer Péterrel és Rába Rolanddal tudnék-e működni egy nagyjátékfilmben. Nyáron forgattuk a rövidfilmet és fél év múlva újra jelentkezett, hogy lesz a film, és továbbra is bennem gondolkodik. Nekem ez nagy megtiszteltetés volt, azonnal igent mondtam.

Színpadi színészként álmodott arról, hogy filmben is szerepeljen?

Inkább kihívásnak tartottam, mert teljesen más eszközöket igényel az ember részéről. Az volt a kérdés, hogy egyáltalán meg tudok-e ebben a közegben szólalni, vagy hogyan működöm majd. Volt már néhány rövidfilmem, de azok nem adják vissza azt, amit egy nagyjátékfilm forgatása jelent. Nagyon izgalmas volt a munkafolyamat minden egyes perce.

Ismerte a stábtagokat a forgatás előtt? Milyen volt a hangulat?

Voltak olyanok, akikkel már korábban is dolgoztam együtt, például Katona Lászlóval színházban, Fekete Zsolttal pedig egy színházban játszunk. Scherer Péterrel is dolgoztam már együtt színházban, és az említett rövidfilmben is szerepeltünk. Waskovics Andreával a forgatás előtt pár héttel a közös próbák alatt ismerkedtünk meg. Egy nagyon jó kis csapat jött össze, nemcsak a színészek, hanem az egész stáb is. Nagyon hálás vagyok ezért az összetartó közösségért, amely erre az egy hónapra létrejött.

Forrás: Tamási Áron Színház

Volt valami különösen emlékezetes pillanat a forgatás alatt?