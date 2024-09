Nagyon sok környékbeli étterem kínálata jelen lesz, és meg lehet ismerkedni a speciális helyi ételekkel is. A művészet és gasztronómia kapcsolata is nagyon erősen megjelenik, jó példa erre például Winkler Nóra előadása, ami a képzőművészet és a bor kapcsolatáról szól majd. Nagyon fontos a helyi sajátosságok megismertetése, például a tállyai arany úrihímzés, amit most már csak sajnos idős hölgyek művelnek