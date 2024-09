Szabó Máté a magyar színházi világ kiemelkedő alakja, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője. Pályafutása kezdetén színészi ambíciókat dédelgetett, ám hamar rájött, hogy az igazi terepe a rendezés.

Szabó Máté

Fotó: Ádám János

Ha a körülményeket, a kontextust magam teremthetem meg, akkor sokkal kevesebb a bizonytalanság

– vallja.

Szabó Máté 2024-ben bekerült a legkiválóbb magyar teljesítményeket elismerő Highlights of Hungary díj 25 jelöltje közé.

Nemzetközi szintű színház

Szabó Máté 2012-ben került a Miskolci Nemzeti Színházhoz, és azóta jelentős hatással volt a színház művészi fejlődésére. Hathatós munkájával 2023-ban csatlakoztak az Európai Színházi Unióhoz (UTE), amely Európa egyik legjelentősebb színházi szervezete.

Én szerveztem és intéztem a kommunikációs hátteret, találkoztam az igazgatókkal, és rengeteg anyagot írtunk közösen

– meséli.

Az UTE-tagság lehetőséget biztosít arra, hogy a Miskolci Nemzeti Színház nemzetközi színtéren is részt vegyen különféle színházi projektekben. A tagság növeli a színház presztízsét, és új együttműködési lehetőségeket is kínál.

A Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetőjeként úgy látja: a társulat és az intézmény demokratikus működését a művészeti tanács létrehozása biztosította.

Amire a legbüszkébb vagyok, az talán a kommunikációs módja, hangneme a társulatban, és a közös munka minősége

– állítja.

Jelenleg épp egy Woody Allen világpremierre készülünk, ami hatalmas dolog és egyben óriási felelősség, hiszen ezt a darabot mi mutatjuk majd be először az egész világon

– meséli.

Hasonlóan különleges projektként egy új operán is dolgoznak:

Külön öröm, hogy a zeneszerzővel közösen dolgozhatunk a librettón, ami teljesen új tapasztalat a számomra és nagy művészi kihívás.

Szenvedélye a zenés műfaj

Szabó Máté karrierjének meghatározó eleme a zenés művek iránti szenvedélye.

A zene mindig komoly mankó volt az életemben, és sokszor az önbizalmam egyik alapköve is

– meséli. A rendezései során is fontos inspirációs forrás számára a zene:

Zenére képzeltem el sok mindent, amikor otthon felkészütem, de írni is zenére szoktam.

Rendezései között több zenés darab is jelentős elismerést hozott számára: kiemelkedő sikerrel futott a Don Giovanni, Az ördög, és a Én és a kisöcsém című előadás is. A Miskolci Nemzeti Színház mellett Máté az Operában is rendez, ahogy az Orlai Produkciós Irodának is.